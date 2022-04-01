〈商品報價〉美種植面積將創新高 黃豆期貨觸及一個月新低

芝加哥三大農產品期貨周四 (31 日) 漲跌不一，黃豆價格因美國春季種植面積將創新高，盤中觸及一個月以來最低，小麥同步走跌，玉米則逆勢收高。

統計今年第一季「黃小玉」走勢，黃豆、小麥及玉米價格分別上漲 20.8%、30.5%、26.2%。

美國農業部周四公布種植意向報告表示，今年美國黃豆種植面積預估將年增 4%，達到創新高的 9100 萬英畝；小麥種植面積估年增 1%、玉米種植面積則將年減 4%。

受報告影響，近月芝加哥黃豆 (SCON) 盤中一度觸及 2 月 28 日以來最低價，最後收跌 2.8%，報每英斗 16.1825 美元。Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 回落 2.98% 至 26.71 美元。

近月芝加哥小麥 (WCON) 同步收低 2.1%，報每英斗 10.06 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 下跌 1.6%，報 9.86 美元。

美國農業部表示，儘管全球需求旺盛，但美國玉米種植面積將年減 4%，近月芝加哥玉米 (CCON) 盤中應聲觸及 7.7 美元一周高點後，最後收漲 1.5%，報每英斗 7.4875 美元。

追蹤玉米指數的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 3.03% 至 27.16 美元。

此外，美國農業部季度庫存報告指出，至 3 月 1 日，美國玉米庫存年增 2%、黃豆庫存年增 24%，小麥庫存則年減 22%。

經濟學家 Kevin McNew 表示，今年美國農民的種植決定將面臨更多挑戰，主要因為肥料價格飆漲，以及農產品價格波動劇烈的影響。

