高油價引發需求破壞 分析師警告影響層面恐更廣

汽油價格屢創新高之際，經濟學家和策略師普遍認為，高油價很快就會破壞汽油需求，不過，有分析師表示，需求破壞 (demand destruction) 也可能發生在其他經濟部門，高油價對美國經濟的影響恐更廣泛。

年初至今，美國汽油平均零售價格已飆漲 30%，RBC Capital Markets 分析師透過定位數據，觀察美國約 13.5 萬個零售加油站的人流量，結果發現，雖然現在幫一台福特 F150 皮卡加滿油，需要比去年額外支付 32 美元，但汽油需求並沒有因此減弱，也不會很快下滑。

舉例來說，富國銀行 (Wells Fargo) 分析師將影響需求的汽油價格定為每加侖 4.67 美元，但根據美國汽車協會 (AAA) 數據，現在已有七個州的汽油平均價格高於上述水平，其中又以加州的每加侖 5.92 美元最高。

RBC 數位情報策略主管 Michael Tran 認為，市場沒有顯示任何需求破壞的跡象。他的團隊發現，過去 30 年的 39 次例子中，當汽油價格年增幅超過 30% 時，汽油需求減少 2% 以上的次數只有 12 次。

Tran 說，雖然不合常理，汽油價格上漲反而促使更多人去加油，無論價格走勢為何，每位駕駛平均在加油站花費 28 美元，相較於去年，平均加油頻率也增加 22%，顯示汽油需求似乎沒有投資人所想的那麼有彈性。

不過，汽油上漲並非不會造成需求破壞，而是會發生在其他領域。

Tran 表示，汽油價格上漲正在影響其他經濟部門的需求，隨著汽油價格上漲，相較於減少汽油需求，許多消費者會選擇先削減其他領域支出，這可能對總體經濟帶來潛在影響。例如拖累消費者的可自由支配需求，進而壓低核心通膨率，干擾消費大眾對通膨的感知。

不過，往好處想，近來中國因疫情升溫被迫重啟封鎖措施，導致非必需品需求下滑，可能有助於緩解供應鏈惡化的問題，使物價壓力稍微降溫。

隨著對物價飆漲的擔憂日益加劇，加州州長 Gavin Newsom 先前提議斥資約 90 億美元，向州內每位車主發布 400 美元補貼，每人最多可獲得兩輛車的補貼，即 800 美元，幫助民眾應對不斷飆漲的汽油價格。

然而，從 RBC 分析師團隊對汽油的研究可發現，需求對價格並沒有那麼敏感，市場分析認為，上述補貼方案可能刺激其他經濟部門需求，進而加劇通膨問題。