盧布兌美元回升至84以上 俄政府提出所有商品均以盧布計價構想

俄羅斯盧布兌美元匯率周四 (31 日) 回升至 84 以上，隨著做空限制取消，俄羅斯股市小幅走高，市場關注莫斯科要求天然氣等商品出口，必須以盧布支付，究竟將如何實施。

至格林威治標準時間周四 07 時 38 分，盧布兌美元匯率上漲 1.6%，至 83.21 兌 1 美元。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 先前表示，將很快要求不友好國家以盧布支付天然氣費用，在這一說法過後，盧布開始逐日收復跌勢。

普丁已經下令俄羅斯央行及俄羅斯天然氣公司 (Gazprom)，在 3 月 31 日之前準備相關的付款計畫。另一方面，德國等歐盟國家則表明，拒絕以盧布支付天然氣費用。

除此之外，俄羅斯國會下議院 (杜馬) 議長 Vyacheslav Volodin 周三在社群媒體貼文，建議俄國所有出口的商品，均以盧布作為計價及支付貨幣。

克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 指出，正考慮逐步落實這一提議，因為美元作為國際儲備貨幣的角色正在衰落，以盧布作為支付貨幣符合俄羅斯的最佳利益。

Veles Capital 分析師發布報告表示，投資者正在觀察，以盧布支付天然氣及其他商品的情況，是否能獲得解決。

不過，最近推動盧布走升的動力，某種程度上仍是人為的，因為盧布已暫停自由浮動，當局實施資本管制、禁止購買現金美元和歐元以及其他行政措施，以穩定匯率。