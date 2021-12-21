空運報價驚見明顯回檔 上海飛北美跌2成

空運市場驚見運價明顯回檔，波羅的海空運指數 (Baltic Exchange Airfreight index) 最新報價中，部分亞洲飛歐洲和美洲的長程線運價有 10-20% 不等跌幅，貨攬業者解釋，主因歐美長假即將到來，終端拉貨需求減緩，使中國二、三線城市包機殺價搶貨，此為季節性因素，空運市場仍相當暢旺。

據最新報價，香港飛北美空運運價跌幅逾 18%，飛歐洲也有近 6% 跌幅，而上海飛北美的空運運價更跌 20%。

貨攬業者說明，運價下跌是反映歐美耶誕跨年長假將至，拉貨需求緩和，可解讀成短期現象，預料 1 月開始需求又將回升。

貨攬業者提到，目前台灣到歐洲每公斤空運運費仍要價 400 元以上，飛美國更要 700 元以上才能爭取當天上機，艙位相當吃緊，而東南亞空運運價也無明顯變化，此次運價回落主要是反映在中國二、三線城市。

業者表示，中國二三線城市如鄭州、武漢的航空貨攬業者採取包機較多，並非由航空公司引導，市場型態與亞洲其他地區不同，因此，每到歐美長假前，貨攬業為提升包機的裝載率就會殺價搶貨，為年底的普遍現象。

另觀察海運市場，由於歐美各國近來疫情有升溫狀況，貨攬業者認為，疫情只會加深需求緊張，不排除各國可能會向亞洲採購更多的防疫器材、電商貨源也將因此需求更熱，然而供給面塞港難解，後端供應鏈量能不足短期難以解決，目前船公司開始議長約，較過去貴了約 5 倍。