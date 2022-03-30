〈2050淨零路徑〉再生能源比重上看7成 年底提出2030年減碳目標

國發會今 (30) 日釋出我國 2050 年淨零碳排路徑，根據規劃，2050 年我國再生能源比重將高達 60-70%，核能則不再能源考量範圍之內，至於 2030 年減碳目標，國發會主委龔明鑫說，將參考國際趨勢，預計年底前另外公布。

根據政府淨零排放規劃，2050 年產業住商、運輸、非燃料運輸等非電力難以消減的排放，將會由碳匯方式達到淨零排放，電力方面則會透過電氣化、去碳電力執行，其中估再生能源比重達 60-70%、氫氣 9-12%、火力 + CCUS(生質能)20-27%、抽蓄水力則占約 1%。

經濟部次長林全能補充，再生能源著重太陽光電、離岸風電兩大項目，預計 2025 年將各達 5.6GW、20GW，2026-2030 年則會以每年各 1.5GW、2GW 增加，估 2030 年太陽光電、離岸風電裝置容量將提升至 13.1GW、30GW。

林全能指出，2030-2050 年離岸風電則預計裝置容量將達 40-50GW、太陽光電則有 40-80GW，而在淨零路經階段里程碑中，政府也估 2030 年風力光電累積裝置容量將達 40GW，2040 年燃煤、燃氣電廠也將依 CCUS(碳捕捉、封存) 發展進程導入運用。

由於目前現行溫管法規範，原規劃 2050 年國家長期減碳目標是達 2005 年的一半，但因應淨零碳排趨勢，修正後的溫管法，將以 2050 年淨零排碳為目標，媒體也詢問政府 2030 年減碳目標，龔明鑫回應，將會參照國際能源總署 (IEA) 等資料，預計年底前公布。