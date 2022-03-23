莫德納公布幼齡兒童Omicron疫苗有效性最高僅44%

根據莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 周三 (23 日) 公佈的數據， 其兩劑新冠疫苗在預防 6 個月至 2 歲以下兒童感染 Omicron 病毒的有效性約為 44%，對 2 至 5 歲兒童的有效性約為 38%。

據這家生技公司表示，沒有任何一個孩子因新冠病毒而確診重症，而且大多數病例都是輕症。莫德納 CEO 班塞爾 (Stephane Bancel) 發表聲明表示，莫德納將要求美國食品藥品監督管理局 (FDA) 盡快批准該疫苗用於 6 歲以下兒童的緊急使用授權 (EUA)。

莫德納疫苗目前已獲 FDA 批准用於 18 歲以上成年人。該公司周三宣布，將申請 FDA 授權其用於 6 至 11 歲兒童的疫苗。

當新冠疫苗於 2020 年 12 月首次獲准用於成人接種時，疫苗有效性高達約 94%，但高度突變的 Omicron 變種病毒已明顯降低了疫苗有效性，導致更多突破性感染。然而，莫德納表示，針對 6 歲以下兒童的 Omicron 疫苗有效性與目前批准的 18 歲以上成人疫苗一致。

6 歲以下兒童每隔 28 天接種兩劑 25 微克的疫苗，遠低於成人的 100 微克疫苗。 6 至 11 歲的兒童接受兩劑 50 微克的劑量。

莫德納表示，在 6 歲以下兒童中沒有發現新的安全問題。該公司表示，沒有死亡案例或心肌炎、心包炎或多系統炎症綜合症病例。根據疾病控制和預防中心 (CDC) 的數據，心肌炎和心包炎是一種心臟炎症，在接重第二劑莫德納和輝瑞 (PFE-US) 疫苗後，主要在年輕男性中觀察到發病率升高。

莫德納說，幼兒的副作用很輕微，並且在接種第二劑後頻率更高。大約 17% 的 2 歲以下兒童出現發燒 100 華氏度或 38 攝氏度，而略高於 14% 的 2 至 5 歲兒童出現發燒。該公司指出，每個年齡組中只有少數兒童出現高於 104 華氏度或 40 攝氏度的發燒。

這項針對幼齡兒童的數據來自美國和加拿大對 11700 名 12 歲以下兒童進行的全面兒科臨床試驗。該試驗包括 2500 名 2 歲以下兒童和 4200 名 2 至 5 歲兒童。該研究是與美國國立衛生研究院 (NIH) 合作進行的。

5 歲以下兒童是美國目前唯一沒有資格接種 Covid 疫苗的年齡組。根據 CDC 的數據，與去年的 Delta 變種病毒相比，在 1 月的 Omicron 高峰期間，這個年齡組的新冠確診兒童住院率是去年的 5 倍。

FDA 上月尋求加快批准輝瑞和 BioNTech (BNTX-US) 用於 5 歲以下兒童的前兩劑疫苗授權，以應對 Omicron，但由於數據不符預期，該申請被撂置。輝瑞和 BioNTech 預計將在 4 月時提交該年齡組的第三劑數據。