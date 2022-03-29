全台新增6條不明傳播鏈 陳時中：升降級標準已不符經濟需要

國內今 (29) 日新增 33 例 COVID-19 本土個案，又爆出 6 條不明傳播鏈，包括永和、淡水及彰化夫妻等，不過，疫情指揮官陳時中表示，面對 Omicron 變異株的高度傳播力，過去的升降級標準已經不適用，且不符合實際需要，因此，4 月維持戴口罩措施，且不可逐桌敬茶酒。

台灣去年中旬為防堵疫情升級三級警戒，對比目前本土疫情，陳時中說，相較於世界各國 Omicron 的疫情來說，台灣還是非常小，現在大家要提高警覺，但不用升級防疫警戒。

陳時中指出，4 月維持第二級警戒，有增加的防疫措施就是之前宣布過的禁止逐桌敬酒、敬茶，而原來的警戒標準已經不適用，完全不符合經濟上所需，但目前還是要好好控制疫情。

近日本土疫情多點爆發，今天新增待釐清感染源的傳播鏈就高達 6 起，彰化夫妻足跡更遍布中北部，陳時中也對基隆傳播鏈感到擔憂，不過，他認為，今年相較於去年的經驗更多，流動情況也有所掌握，同時已特別請縣市政府警察局針對敏感區域管控加強，希望大家這段時間不要任意移動。

除了原先的新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察群聚等不明感染源傳播鏈外，今天又增加永和家管、彰化夫妻、淡水、松山家庭、基隆安樂區以及台銀孕婦案，目前累計達 17 條不明傳播鏈。

指揮中心表示，為強化社區監測，全國 21 縣市增加發放公費家用快篩試劑，截至 3 月 26 日，已由 272 家增至 540 家基層定點診所或衛生所。因 COVID-19 症狀與一般感冒相似，提醒民眾如有出現呼吸道症狀，可多加前往定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果。如居家快篩檢驗為陽性時，請勿慌張並儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步 PCR 檢驗。