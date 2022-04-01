鏡電視申設案風波不斷 NCC：已提調查報告 不會護航

鏡電視新聞台風波不斷，國家通訊委員會 (NCC) 今 (1) 日表示，已提出調查報告且會初步回應外界疑慮，後續將持續調查，另外，將依照衛星廣播電視法及針對該公司所附加的附款審查，不會護航特定業者。

NCC 說明，針對外界近期關心鏡電視新聞台申設案，已啟動調查程序，為及時回覆立法院問政需要，在有限時間內已將初步書面調查狀況提交立法院；至於鏡電視董事長變更案、民眾相關陳情調查、新聞台公評人調查說明等行政事項，將持續調查追蹤。

NCC 強調，目前已要求鏡電視禁止與其他集團共用人力，禁止公司股東或及其所屬公司有不當利益輸送，並須限期補實人力、資金等，如有違反附款要求，最嚴重者可廢止原處分。

NCC 表示，期待臺灣新聞頻道產業良性競爭，外界提出許多建議及關心個案，惟具體個案已進入行政程序，希望各界能尊重 NCC 獨立行使職權空間，以保障民眾視聽權益。

鏡電視成為近 10 年來首家取得執照的新聞台，目前已到職員工計 400 多人，並已建置全新的攝影棚和製播設備，做好隨時開播的準備。依據鏡電視新聞台營運規劃，未來每天將製播 14 小時的即時新聞、2 小時深度新聞節目、1 小時國際新聞節目及 1 小時藝文新聞節目。鏡電視首創在新聞頻道中製播兒少新聞，且每節新聞至少有 15% 以上的國際新聞。