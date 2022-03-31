台積電活絡高雄房市 卡位高雄置產就看這地段

國發會於今年 2/8 日表示，統計今年已經編列各項前瞻基礎建設 1057.706 億元預算，且預告在今年年中進行第 4 期 (112-113 年) 前瞻計畫先期審議作業，將用於綠能、Å 世代半導體、IoT、AI、5G、資安等 5+2 產業創新及六大核心戰略產業，厚植國家競爭力。

行政院主導「大南方、大發展──南台灣發展計畫」串聯台南、高雄、屏東，打造智慧平原，加上高雄市政府強推的投資高雄事務所，以超積極態度招商引資，成效最顯著、最關鍵的首推半導體產業，包括半導體封測大廠日月光規劃擴大在橋科的投資，將以高階封裝技術為核心，打造智慧工廠，穩懋半導體進駐南科高雄園區擴建新廠、穎崴科技則在楠梓園區興建半導體高階製造中心，加上台塑德山精密化學、台灣華爾卡國際、英特格、默克等指標大廠，都宣布要投資高雄。

橋頭科學園區、仁武產業園區、亞灣 5G AIoT 創新園區開發，用投資帶動城市繁榮，期待帶動南部科技廊道成為最有價值的半導體產業聚落。(圖片提供 / 高雄市政府經發局)

眾所矚目的台積電「高雄計畫」，加上周邊封測廠聚落於南科，台灣半導體撐起全球供應鏈的一片天，下一階段更將聚焦「南部半導體 S 廊帶」，產業鏈聚落已然成形。

產業來了，人潮、錢潮緊追在後，隨著產業進駐將帶動大批科技人才移居高雄，居住剛性需求勢必翻倍成長，遷居高雄要住哪裡？專家指出：高雄市中心，食、衣、住、行、育樂都便利的蛋黃區將是最優質首選。

眾所皆知科技人才熱愛置產，因工作關係時常需要調動，「住到哪買到哪」成為習慣，除了看好城市發展外，有土斯有財的觀念深植人心，暫無居住需求也可出租，租金收入支持房貸，長期持有還可享受房屋增值，一舉數得。

要想跟科技人一樣置產抗通膨、穩當包租公，地段選擇格外重要，交通便利、生活機能完善絕對是兩大考量重點，對比台北，現在在高雄的租屋市場相對發展空間巨大，現階段的出租投報率相當不錯，以中長期持有的角度來看，未來增值潛力強勁。

因此，置產高雄第一考量就是交通方便性，近期科技人關注指標建案之一的「中正 1 號院」因距離美麗島站僅 300 公尺，天生就有雙捷運交會的交通優勢，1 站近取高雄車站，串連高鐵、台鐵南來北往都快速，加上該案位於素有「高雄華爾街」美名的中正路上，生活採買便利、百貨商圈聚集，諸多優勢加持下，「中正 1 號院」不論自住或是投資都備受關注。

中正一號院 (圖片 / 業者提供)

市場預料，在投資政策持續強力帶動下，坐擁優質交通機能、完熟生活圈、規劃完善的捷運輕豪宅型產品，仍將是房市主力，例如「中正 1 號院」享有捷運宅優勢、中央公園綠海景觀，完整串連自然、人文、交通、購物、商務五大元素，也會是科技人置產焦點。