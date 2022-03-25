〈陸港盤後〉中概股下市危機還沒完 港股一臉鐵青 重摔近5%

中國 A 股三大指數周五（25 日）全面走低，跌幅都超過 1%，港股恒生科技指數更重摔近 5%，科技股走低，原因是美國監管機關表示，現在就談美中達成中概股稽核協議，「為時過早」。

滬指周五收盤大跌 1.17% 至 3,212.24 點，深成指重挫 1.89% 至 12,072,73 點，創業板指驟跌 2.52% 至 2,637.94 點。兩市成交額合計人民幣 9,183 億元，北向資金淨流出 31.17 億元。

香港恒生指數收盤重挫 2.47%，恒生科技指數驟跌 4.98%，阿里巴巴 (09988-HK) 、百度 (09888-HK) 的股價跌逾 5%，美團 (03690-HK) 的跌幅更超過 8%。

美國公開發行公司會計監督委員會（PCAOB）周四表示，雖然繼續與中國監管機關磋商，但目前仍不清楚北京當局最終是否會允許美方全面審查中企的稽核文件。

PCAOB 說，即使美中達成協議，也只是「第一步」，之後 PCAOB 仍會進行調查，以確保中方遵守協議。

上周彭博曾報導，中國證監會考慮最快今年允許美國監管機關查看部分上市公司稽核文件，但北京仍會限制 PCAOB 的權限，避免 PCAOB 取得敏感資料。

美國證管會（SEC）再出手，周三將微博公司 (WB-US) 打入「預摘牌名單」，成為名單上第六家公司，可能面臨被摘牌風險。

國盛證券表示，滬指在超跌反彈後，一直在 3,250 點附近盤整，短線反彈在 3,280 點 - 3,300 點面臨較大壓力，但向下空間有限。

中金公司認為，短線上市場仍可能有反覆，但類似前期大幅下跌的階段可能已經結束，後續市場可能進入磨底階段。中期而言，市場的機會仍大於風險。