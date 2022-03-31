一文掌握 六大首席看中國下季經濟展望

時序將步入第 2 季，經濟學家認為，下季中國經濟面臨國際金融風險、輸入型通膨、外國央行加速緊縮對新興市場擾動等影響，但中國的貨幣與財政政策均有較大發力空間，而新老基建將成為保障經濟成長的關鍵力量。

證券日報報導，中信證券首席經濟學家明明表示，當前全球最大挑戰是停滯性通膨的風險，一方面是輸入型通膨風險，另一方面是高通膨導致海外央行加速緊縮對新興市場的外溢效應，中國的金融市場也會受到影響。

明明認為，下季宏觀政策需在以下幾個方面發力：第一，減稅降費落到實處，適當增加財政支出；第二，貨幣政策以我為主，適時降準、降息，鼓勵金融機構支持中小微企業和困難行業；第三，密切關注大宗商品市場，積極主動「保供穩價」，防範輸入型通膨風險；第四，加強對製造業的財政、金融支持，為擴大製造業投資創造條件。

儘管中國經濟面臨多重壓力，但東方證券首席經濟學家邵宇認為，中國實現經濟成長有自己的「底氣」，原因是貨幣與財政政策有很大發力空間，尤其是一些重點領域投資方面，比如基建、製造業領域，財政不斷給予支持。

對於下季經濟成長動能，摩根士丹利證券首席經濟學家章俊說，主要來自基建和房地產投資。地方政府需妥善運用地方政府專項債券資金，儘快啟動重大基建工程，並針對當地房市結構和特點，在「房住不炒」的大框架下，因城施策，穩定房地產投資。

川財證券首席經濟學家陳靂認為，基建是經濟成長的重要支撐。目前中國經濟下行壓力猶存，基建投資能發揮「穩增長」、「穩投資」的作用。今年中國擬安排地方政府專項債券人民幣 3.65 兆元，加上上季已發行的 1.2 兆元專項債，為擴大有效投資帶來有力支撐。

國海證券首席策略分析師胡國鵬表示，在高品質發展基調下，促進消費持續恢復，仍會是本輪「穩增長」的主要重點，減稅降費等制度性紅利仍會延續。「穩投資」方面，傳統基建重在托底，新基建的發力方向在新能源電力建設、通訊基礎設施建設等領域。

申萬宏源首席市場專家桂浩明則認為，疫情衝擊依是未來影響經濟穩定運行的重大因素之一，為解決就業與促進消費，政府對中小企業的扶持是未來重要施政方向。由於通膨壓力仍在，因此政策會更有針對性，精準協助企業。