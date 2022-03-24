第六家！美國證管會再出手 微博被打入「欲摘牌名單」

美國證管會（SEC）再出手，周三（23 日）將微博公司 (WB-US) 打入「預摘牌名單」，成為名單上第六家公司，可能面臨被摘牌風險。

財聯社報導，微博需在 4 月 13 日前提出證據，向 SEC 證明自己不具被摘牌的條件。若微博無法證明，則會被列入「確定摘牌名單」。

百濟神州 (BGNE-US) 、百勝中國 、再鼎醫藥 (ZLAB-US) 、盛美半導體及黃醫藥在 3 月 8 日被列入「預摘牌名單」，這些業者需在 3 月 29 日前向 SEC 提出不具被摘牌的證據。

SEC 官網上的法律文件顯示，被列入「確定摘牌名單」的公司，需在（自揭露第一份年報開始計算，2021 年為第一年）三年內提交 SEC 需要的文件。如果「確定摘牌名單」中的公司未提交或提交文件不符合 SEC 要求，將會在揭露 2023 年年報後（2024 年初）面臨立即下市風險。

根據美國「外國公司問責法」（HFCAA），若外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）所要求的報告，SEC 有權要求該公司下市。

上周國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。關於中概股，金融委表示，目前中美雙方監管機關保持良好溝通，已取得積極進展，正致力於形成具體合作方案。

兩周前五家公司被列入名單時，中國證監會則說：「我們尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。」