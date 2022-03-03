中國多地疫情散發 2月服務業PMI降

中國 2 月服務業降溫，擴張步伐明顯放緩，凸顯多地疫情散發的影響，上月製造業與服務業一升一降，顯示大陸經濟微弱擴張。

財新傳媒與 Markit 周四（3 日）發布的數據顯示，2 月服務業採購經理人指數（PMI）為 50.2，較 1 月回落 1.2 個百分點，寫下 2021 年 9 月以來最低紀錄。

大陸 2 月財新製造業 PMI 為 50.4，較 1 月回升 1.3 個百分點，顯示製造業景氣恢復擴張。兩大產業景氣度一升一降，導致 2 月綜合 PMI 為 50.1，與 1 月相比持平，顯示經濟微弱擴張。

財新中國 PMI 走勢與國家統計局並不一致。統計局公布的 2 月製造業 PMI 為 50.4，微升 0.1 個百分點；服務業商務指數上升 0.2 個百分點至 50.5，綜合 PMI 也回升 0.2 個百分點至 51.2。

分項數據顯示服務業需求出現收縮。2 月財新服務業新訂單指數六個月來首次降至收縮區間，降至 2020 年 5 月來最低。海外疫情反覆也拖累外需，新出口訂單指數連續兩個月低於臨界點，但降幅縮小。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，製造業與服務業的景氣度一升一降，但均高於榮枯線，製造業需求改善較為明顯，服務業需求受影響較大。企業家對未來仍保持較強樂觀預期，就業壓力依然很大，且通膨加速。

廣西、江蘇、內蒙古等地在今年頭兩個月出現局部疫情，防控措施影響運輸與銷售。在「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力下，中國經濟仍面臨較大下行壓力，「穩增長」仍是重中之重。

經濟學家說，政府需強化就業優先政策，加強對中小企業的支持，有效降低企業稅費負擔和融資成本，並繼續做好大宗商品保供穩價工作，緩解中下遊企業成本上升壓力。