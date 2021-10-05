中國共同富裕政策下 越概股Q4優先布局？

大陸能耗雙控無預警通知斷電，讓市場一陣驚慌，PCB、被動元件和部分的 NB 廠直接受衝擊，不過業者大多已緊急調度其他廠區支援，並利用之前庫存來因應，預計影響層面不會太大，當中載板三雄因為產能維持滿載，空閒產能有限，不至於有轉單效應出現，但 9 月營收可能會出現遞延至第四季認列，而來大陸會不會又突然發動停電，將是持續觀察的重點。

而維繫電子命脈的半導體幸好不在限電範圍內，週一台積電 (2330-TW) 拉尾盤表態，股價順利站上 600 元關卡，全球晶片持續供不應求，台積電 8 月營收已創單月歷史次高，現在步入旺季加上漲價效應，9 月營收可望衝破 1,500 億元大關，法人續捧下有機會帶領大盤上攻。

同樣沒有限電的面板產業，股價一樣走路有風，已經整理一段時間的友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 受到法人持續青睞，之前就提醒大家面板第三季仍有望獲利，全年 EPS 也會是 10 多年來的最佳水準，股價超跌別再亂殺，週一面板雙雄滾量上漲，突破均線往季線發展，投信也連日加碼，近期股價有望進一步表現。

此外，大陸為了拚碳中和，一連串的限廢令、停電停產政策，反而導致產量減少激勵原物料族群價格上漲，目前 EG 每噸報價已衝破 700 美元大關，EVA 也衝破 3 千美元新高，接下來一連串購物消費節日，HDPE 包材、EVA 鞋材和太陽能封裝膜、PP 玩具家電等需求，恐將持續刺激報價，相關塑化、造紙、紡織、製鞋第四季營運有望走高。

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