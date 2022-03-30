華航獲評國際碳揭露領導企業 A321neo全機隊使用永續燃油飛渡

華航 (2610-TW) 響應國際減碳趨勢，宣示 2050 年達到「淨零碳排放」目標，今 (30) 日宣布，今年再度榮獲國際碳揭露專案 (CDP) 供應鏈議合評鑑評比為領導等級，為全球航空產業佼佼者之一。

CDP 是國際碳揭露主流法人投資機構，每年邀請國際大型企業回應企業氣候策略及管理績效，作為國際投資機構評估參考，成為國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威評比。

華航是台灣首家主動連續 10 年回應氣候相關風險管理策略及績效資訊的交通運輸業者，透過提升內部管理能量、定期更新與布建 「氣候相關財務揭露」作業機制，近年則透過優先台灣同業建立的價值鏈環境暨能源風險管理機制，納入氣候變遷及碳管理議題，主動偵知價值鏈及集團營運的環境、能源和碳風險，相關作業績效獲 CDP 評鑑肯定。

華航說明，永續航空燃油 (Sustainable aviation fuels, SAF) 已是國際航空產業達成 2050 年淨零碳目標的關鍵措施，為使我國航空產業銜接國際永續發展趨勢，2017 年率先國內航空業界於 A350-900 新機飛渡回台添加永續航空燃油，2021 年起持續引進新世代節能客機 A321neo 全機隊交機飛渡作業，添加 10% 永續航空燃油，可較傳統燃油減碳約 80%。

華航表示，儘管面臨疫情嚴峻考驗，仍不遺餘力地推動各面向發展，履行永續經營的決心，並將持續為全球航空產業永續航空燃油發展盡份心力。