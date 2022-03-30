國銀去年底對外曝險額逾5000億美元 續創高

台灣央行今 (30) 日公布去年 12 月底本國銀行國家風險統計，直接風險 (依直接交易對手基礎統計的外國債權) 餘額為 5222 億美元，較 9 月底增加 1.94%，主因對銀行債權增加所致，而最終風險 (依保證人基礎統計的外國債權) 淨額為 5026 億美元，也較 9 月底增加 2.27%，兩者均續創高。央行指出，國銀對外國債權，呈現緩步穩定上升趨勢。

整體來看，國銀外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、新加坡、開曼群島、越南和英國，合計 3875.4 億美元，占我國外國債權直接風險餘額 74.22%。

其中，美國連續 26 季蟬聯國銀最大曝險國，而越南已連 5 季進入直接風險前十大國家。

央行說明，國銀對美國直接風險僅下滑 5.45 億元，季減 0.47%，不算是有明顯變動。

而新加坡較上季上升一名，超越開曼群島，主要是因資金拆存比較多；至於對越南債權增加，則是持續反映銀行拆除和放款需求成長。

此外，12 月底國銀對中國直接風險 594.83 億美元，季增 7.14 億美元，最終風險 709.86 億美元，季增 1.4 億美元，金額變化也不大。