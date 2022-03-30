〈焦點股〉電動車概念股吸金 3檔二極體廠直奔漲停

特斯拉 (TSLA-US) 計畫再度分割股票，帶動電動車概念股成為市場多頭焦點，今 (30) 日資金轉進二極體族群，德微 (3675-TW)、強茂 (2481-TW)、虹揚 - KY (6573-TW) 盤中強勢亮燈漲停，台半 (5425-TW)、朋程 (8255-TW) 也獲買盤青睞。

德微今天延續漲勢，並一舉衝上漲停板 327.5 元，改寫歷史新高；強茂盤中亮燈漲停，達 108.5 元，收復所有均線，隨後漲停打開；虹揚也獲得買盤青睞，股價直奔漲停 18.75 元，直逼季線，而台半、朋程盤中漲勢都相當凌厲。

雖然特斯拉上海廠受到防疫分區封城影響，停工四天，不過，特斯拉將在年度股東大會上，要求股東投票授權增發股份數量，以實現股票分割計畫，激勵股價大漲，此外，俄烏戰爭導致油價上漲，使得電動車題材受關注，投資人更看好特斯拉在確保原物料供應方面的表現將勝過同業。

俄烏戰爭及中國封城，對汽車產業供應鏈造成雙重衝擊，帶動二極體廠車用電子及工控市場需求強勁，德微前 2 月營收 3.41 億元，年增 18.66%，為歷年同期新高，展望今年，德微 1 月每股純益達 0.75 元，未來隨著營收逐步增溫，獲利也可望同步增長，法人看好，今年將首度賺逾 1 個股本。

強茂前 2 月營收 24.2 億元，年增 22.9%；由於全球 IDM 大廠在二極體產能供給仍相當吃緊，法人指出，強茂接單旺到下半年，今年營運在新產能挹注下，加上訂單動能強勁，全年營運可望再度寫新猷。

