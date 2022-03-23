元太上半年優於去年同期 毛利率同步回升

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (23) 日召開法說，展望今年，元太認為，電子書閱讀器、ESL(電子貨架標籤)需求仍強，近期上游材料也開始有降價空間，估上半年營運將優於去年同期，毛利率也可望回升，新產線則如計畫在今年全數開出，今年資本支出將估較去年翻倍，達約 50-60 億元。

元太表示，近期筆電、手機、電視等非電子紙需求都較去年下滑，因此在 IC 供給上可望拿到較多產能，價格也可望更具競爭力，雖然市場擔心通膨將抑制需求，不過中長期電子書閱讀器、ESL 需求成長趨勢不變，今年上半年營運也將維持年增走勢。

不過，受中國多地近期疫情反覆，元太坦言，2 月營收有受部分影響，主因是各地清零政策、塞港，導致部分貨品卡在物流尚未認列營收，此外，考量目前主要八個模組夥伴都集中在中國，未來也不排除在非中國地區建置模組廠，以降低風險。

產能方面，元太去年規劃再增加四條材料產線，除一條已在去年底上線外，第二、三條估計會在第二季投產，最後一條則仍要到年底投產，但今年整體材料產能可望較去年增加 1.3-1.5 倍看法不變，至於新竹新廠辦大樓明年則可望先完成建築物建置。

資本支出方面，因應新產能、新廠辦大樓需要較多資金，元太預估今年資本支出將達 50-60 億元，較去年 20-30 億元倍增。

另一方面，元太今日也宣布正式加入全球再生能源倡議 RE100，也是首家承諾 2030 年即達成 RE100 的顯示器公司，根據元太規劃，將透過全球廠區購買綠電憑證、與售電業者簽訂再生能源購電協議等，逐年提高再生能源使用比例，估今年底達到 RE10、2025 年達成 RE40、2030 年達成 RE100。