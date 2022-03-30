高盛：到2025年香港房價恐下跌20%

高盛分析師表示，香港房價在未來四年將下滑約 20%，原因是經濟形勢惡化，以及利率上升重創需求。

Gurpreet Singh Sahi 等分析師在 3 月 28 日的報告中表示，從 2022 年到 2025 年，住宅房地產價格每年將下降 5%。高盛原本預測今年房價格將持平，接著 2023 年和 2024 年下滑 5%，2025 年再度回穩。

高盛經濟學家表示，第五波疫情重創香港這個國際金融重鎮，並將導致第 1 季經濟陷入萎縮。

彭博報導，經濟學家預測，香港本季國內生產毛額（GDP）將萎縮 1%。部分經濟學家預估，香港上半年經濟將陷入萎縮，全年成長率放緩至 0.2%，遠不如原估的 3%。

高盛說，社交距離規定，加上失業率、借貸成本上升，將抑制需求，進而導致房價走低。

在美國聯準會（Fed）升息後，香港金管局在 17 日宣布升息 1 碼，並表示會繼續緊盯市場情況，維持金融與貨幣體系穩定。

中原地產的數據顯示，過去數月香港房價持續下跌，今年來房價已下跌逾 3%，下探至 12 個月以來最低水準。

戴德梁行香港研究部主管陳健珩表示，在缺乏新案帶動下，香港住宅成交量自 1 月（4,275 筆）後出現下降趨勢，預料 3 月成交量會進一步降至約 2,000 筆。

陳健珩說，未來三個月的疫情發展，牽動房市走向，若疫情在今年中前受控，且日漸具備放寬防疫措施，甚至與外地恢復通關條件，預料房市景氣可望於下半年回升，由新屋市場帶動，並逐步擴大至中古屋市場。