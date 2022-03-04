第五波疫情兇猛 香港人大舉逃往新加坡

香港民眾大舉逃離香港，等待第五波疫情過去，並躲避港府可能會祭出的「小禁足令」，而新加坡成為熱門落腳地點。

在疫情日益嚴峻的情況下，2 月香港淨流出人數達到 71,000 人，寫下疫情爆發來最高水準。

許多民眾只是暫時離開，以躲避香港 3 月中旬開始的全民普篩，但有些人的計畫較長遠，近來香港家長對新加坡學校的興趣提高，便是跡象之一。

星國非營利性國際學校 Tanglin Trust School 行銷與溝通總監 Tom Evans 說：「今年頭兩個月香港的申請數量比去年全年還多。」

雖然長期居住在星國會面臨工作許可、簽證等問題，但香港人仍認為星國是一個便捷的避難地點。

一位在香港生活 10 幾年的上班族 Michele Hong 說：「我很愛香港，但現在該走了。」 他計劃下周去新加坡，而禁足和全民普篩是壓垮駱駝的最後一根稻草。

在香港爆發最新一波疫情前，香港飛往星國的人數就已增加。樟宜機場 1 月來自香港的旅客人數達到 7,931 人，較去年 12 月激增 88%，並寫下 2020 年 3 月以來最高紀錄。

星國政府也曾實施嚴格防疫措施，但在去年放棄「清零政策」，允許香港等地已接種疫苗旅客無須隔離，即可入境，香港旅客通常可停留 90 天。

31 歲科技工作者 Sin Pui Ip 說：「新加坡的拉動因素是它回歸正常生活」，他已經訂了 3 月 13 日飛往星國的機票，計劃離開香港約兩個月，採取遠距上班模式。

星島日報報導，港府正在商討全民檢測計劃，加上可能祭出「小禁足令」，導致近日出現搶購潮，對此百佳與屈臣氏集團宣布，周五（4 日）起實施限購措施。

百佳說，雞蛋、麵食、米、油、罐頭、海產等食品，以及衛生紙、清潔用品等日用品，供應仍穩定，希望民眾理性選購。屈臣氏則對止痛、退燒等藥品實施限購措施。