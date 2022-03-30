限制網友打賞 北京傳計劃加強監管直播

知情人士透露，中國政府正計劃加強監管規模達 300 億美元的直播產業，以繼續推動整頓行動，約束科技公司，並管制年輕人接觸的內容。

華爾街日報報導，消息人士表示，北京正在起草新規，限制網友在打賞方面的每日支出金額，並計劃對直播主從粉絲手中獲得的收入設下每日限額，考慮實施更嚴格的內容審查。

知情人士說，政府官員正在討論直播主可收的禮物價值上限為每日人民幣 10,000 元（1,570 美元）；中國監管機關擔心，年輕人會被高收入吸引，渴望成為「網紅」，這與官員希望灌輸的價值觀背道而馳。

消息人士表示，北京仍在考慮具體措施，最終需由國務院副總理劉鶴定案。

知情人士說，去年底網路監管機關與中國文化部開始聽取業界與專家對新直播規定的意見，政府官員將監管的目標描述為打擊欺詐、手機成癮及不健康線上消費。

快手股價周三（30 日）盤中一度大漲 8.3%，原因是去年營收較一年前激增 37.9%，且上季用戶規模創歷史新高，但市場傳出北京擬加強監管直播產業後，快手股價逆轉，應聲大跌 6.69%。

中國互聯網絡信息中心的數據顯示，中國 70% 網友都有使用直播服務，而提供這類服務的業者包括字節跳動、快手 (01024-HK) 及虎牙。