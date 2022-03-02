香港疫情大爆炸 已到極緊迫階段

在全球緊盯烏克蘭戰爭之際，很多人忽略另一場危機，香港告急，第五波疫情來勢兇猛，已到極為緊迫的階段，恐導致香港第 1 季經濟陷入萎縮。

香港上周日（27 日）新增確診病例 26,026 例，周一新增 34,466 例，周二新增 32,597 例，單日病故人數首度破百。

星島日報報導，香港周三新增染疫人數可能衝上 50,000 人，改寫歷史新高，累計確診病例逼近 30 萬例，顯示疫情未受控，社區仍有多條傳播鏈。

這波疫情顯然還沒到頭，香港大學醫學院根據數學模型提出的最新版預測顯示：疫情將在未來一周左右達到頂峰，預估每天最多感染人數超 18 萬人，等到第五波疫情結束時，最多將有 430 萬人感染，占香港總人口 58%。

香港大學最新研究表明，本次在香港傳播的 omicron 變異株感染力，至少比以往病毒毒株強三倍。

香港 01 周三報導，香港政府初步計劃在本月稍後實施全民強制新冠檢測，為期九天，並有限度禁足四天。

彭博資訊報導，經濟學家預測，香港本季國內生產毛額（GDP）將萎縮 1%。部分經濟學家預估，香港上半年經濟將陷入萎縮，全年成長率放緩至 0.2%，遠不如原估的 3%。

香港也在為利率上升做準備。香港的聯繫匯率制度，意味香港不得不在美國升息時跟進上調利率，這將推升企業成本、衝擊消費者，並打擊房地產市場。