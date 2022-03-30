MCU今年產值估達215億美元創高 未來5年價格逐步向上

研調機構 IC Insights 今 (30) 日表示，去年由於市場供給吃緊，MCU 平均售價大增 10%，為近 25 年來最大的增幅，預期 2026 年前 MCU 售價將逐年向上，以產值來看，今年將持續成長，估達 215 億美元，年增 10%，續創歷史新高。

IC Insights 指出，2020 年 Covid-19 疫情爆發後，MCU 當年產值下挫 2%，但隨著去年全球經濟開始復甦，MCU 產值激增 23%，衝上 196 億美元，一舉創下歷史新高，今年則會首度站上 200 億美元大關。

觀察過去 20 年，MCU 價格大幅下滑，但近 5 年價格下滑速度已放緩，去年更開始反彈，每顆 MCU 平均售價回升至 0.64 美元，年增達 10%，研調看好，2021 至 2026 年 MCU 售價將以年複合成長率 (CAGR)3.5% 的速度增加。

以出貨量來看，儘管去年受供應鏈吃緊影響，MCU 出貨量仍達 309 億顆，創下歷史新高，年增 12%，未來 5 年也將以 CAGR 3% 的速度成長，2026 年將達 358 億顆。

隨著平均售價、出貨量雙增，研調預期，MCU 未來 5 年產值將以 CAGR 6.7% 的速度成長，並在 2026 年達 272 億美元，其中，32 位元 MCU 產值增長最快速，CAGR 達 9.4%，2026 年就達 200 億美元，4/8 位元 MCU 則不會出現增長、仍停留在 24 億美元，16 位元則小增 1.6%，達 47 億美元。

細分各應用，通用型 MCU 佔整體市場約 46%，包括智慧型手機、電腦與周邊裝置、工控以及消費產品，車用 MCU 比重則達 40%，且未來 5 年將以 CAGR 5.5% 的速度成長，為增長速度最快的應用。