〈台股盤中〉台積電重返600元 推升指數強漲逾百點

隨著俄烏談判出現重大突破，美股四大指數全面收漲，台股今 (30) 日續彈，台積電重返 600 元大關、中小型股也活蹦亂跳，推升指數強漲逾 100 點，一舉收復 5 日線、半年線大關，站上 17700 點，成交量估較昨日放大至 2900 億元。

權值股方面，台積電表現最強勢，大漲近 2%，站回 600 元整數關卡，鴻海在平盤附近游走，聯發科則因手機市場疲軟，持續下挫 1%，面臨 900 元保衛戰，其餘如台塑四寶、金控雙雄多在盤上表現，為盤勢增溫。

觀察今日資金流向，電子資金明顯回流，成交比重達 65%，航運則降至 8%，化學生技與醫療、金融保險、鋼鐵分別約 6%、4%、2%，若以漲跌幅來看，電子漲幅達 1% 以上，鋼鐵賣壓相當沉重，類股跌幅一度逼近 2%。

今日盤面焦點為二極體，德微、虹揚 - KY 午盤前就亮燈漲停，強茂漲幅達 7%，成交值更躍居台股前三名，其他如朋程、台半也續強，漲幅皆達 2% 以上。

另外，車用相關概念股也獲資金追捧，奇鋐、順德大漲超過 8%，漢磊、飛宏、同致、大眾控等也上漲近半根。

展望台股後市，隨著清明連假即將到來，加上美國聯準會將在下周公布最新會議記錄，市場緊盯縮表動向，在國際不確定因素影響下，預期台股成交量仍無法明顯放大，並維持震盪走勢。