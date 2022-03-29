野村：台股Q2留意兩變數 靠兩基本面支撐仍可逢低布局

野村投信表示，台股第 2 季變數仍多，包括俄烏戰爭與通膨壓力等都將持續發酵，預計大盤仍將持續區間整理，但所幸仍有經濟成長與企業獲利等兩基本面支撐，還是有逢低布局的空間。

野村投信今 (29) 日舉行第 2 季投資展望記者會，國內股票投資部主管姚郁如表示，受俄烏戰事影響，全球第一季的經濟成長率可能較原先預估降低，迄今戰爭已延燒超過一個月，對於全球經濟的影響程度仍難判斷，這是其中一項變數。

另外，聯準會近期談話也透露，可能加速升息以打擊通膨的態度，後續升息與縮表的時程對於經濟的影響，也需要加以觀察。

姚郁如說，目前各機構預估的經濟數據尚未反映戰爭的真正影響，長期而言景氣仍是處於上升趨勢，以台灣來說，今年民間消費動能將自去年疫情後恢復成長動能，對外出口亦保持暢旺，整體基本面良好。

從評價面來看，台股大盤的本益比 (PE) 目前約為 13 倍，低於 3 年均值的一個標準差，處於偏低的水準，本淨比 (PB) 則是 2.2 倍，相對偏高，頗具投資吸引力；儘管企業今年獲利仍有正成長，但各產業盈餘成長出現分歧，從超過五成的預估成長率到呈現衰退都有，這點將可能反映在股價表現上。

由於戰爭的不確定因素，台股仍將持續受到國際股市影響，預期將以區間整理走勢為主，因此在策略上，建議逢低布局，並選擇成長率遠高於平均的個別產業及個股，在震盪局勢中，高股息族群將受到資金青睞，也是可以在第二季略加著墨的方向。

以產業趨勢來看，科技股部分持續看好半導體，高速運算，AI，Server 以及自動化、電動車等，以半導體為例，根據 Gartner 預估，2020 年 2025 年半導體年複合成長率為 8%，呈穩定成長趨勢，其中車用及高速運算仍為主要成長來源，而相關的族群包括 IP(半導體智慧財產權) 與 MCU(微處理器晶片) 等亦值得留意。

另外，ABF 受惠於 Server 驅動，長期供需缺口仍大，增長率超越半導體，也適合長期持有。

傳產方面，長線來看運動服飾仍是主要亮點，根據 Euromonitor 預估 2021 年倒 2023 年服飾及鞋類之成長都將優於全球 GDP 之成長，其中運動服飾產業將是主要成長動能，預期 2023 年~ 2026 年可維持 6% 以上的成長。

此外，通膨加上碳中和議題，有助於全球鋼價長期趨勢往上，金融股企業獲利可望受惠升息循環，也是第二季可以留意的標的。