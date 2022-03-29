台股震盪收紅 三大法人賣超78.07億元 投信終止連3賣

俄烏談判傳出雙方有意做出讓步，台股今 (29) 日擺脫頹勢，往 17600 點邁進，盤中賣壓出籠，指數一度翻黑，終場在台積電拉抬下，小漲 28 點，收在 17548 點，櫃買指數則收漲 0.71%，中小型股表現活潑，三大法人合計賣超 78.07 億元，投信終止連續 3 個交易日賣超。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天持續賣超 88.94 億元；投信買超 13.29 億元，終止連 3 賣；自營商賣超 2.43 億元。三大法人合計賣超 78.07 億元。

權王台積電今天力守在盤上，尾盤拉高，收在全場最高 589 元，聯發科則重挫逾半根停板，一度面臨 900 元關卡保衛戰，終場收 912 元，市值下滑至 1.45 兆元，鴻海、國巨、聯詠、大立光均收跌，大立光持續破底，終場跌 1.8%，收 1865 元，創 6 年新低

高價股今天獲得買盤青睞，股王矽力 - KY 上漲近 3%，信驊終場大漲近 7%，祥碩、力旺等 IC 設計千金股也勁揚 3-4%，其他包括 AES-KY、旭隼、富邦媒、緯穎等均吸引資金進駐。

意法半導體近日開出第一槍，第二季起將調漲全產品線價格，凸顯微控制器 (MCU) 市況仍火熱，半導體零組件短缺狀況難解，儘管台廠尚未傳出跟進調價的消息，但市場今天積極搶進 MCU 族群，新唐 (4919-TW) 股價直奔漲停 194.5 元，創歷史新高，盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、凌通 (4952-TW)、九齊 (6494-TW) 漲勢也相當強勁。

化工族群今天延續漲勢，中美實再度亮燈漲停，台蠟勁揚近 7%，東鹼、台肥也上漲超過 4%。此外，玻璃類股表現強勢，冠軍強攻漲停，達 12.85 元，台玻、中釉、和成上漲 2-3%。