〈台股盤後〉電子股拉抬指數翻紅收17548點 收復半年線失利

美股收紅、台指期走揚帶動台股今 (29) 日開高，盤中不敵觀望氛圍指數量縮走跌，所幸尾盤在電子族群拉抬下指數翻紅，終場小漲 28.65 點，收在 17548.66 點，距離半年線關卡仍有半步之遙，成交量微幅升至 2528.38 億元。

台股今天靠權王台積電 (2330-TW) 領軍，加上 IC 設計、航運族群助攻，引領指數盤中一度攀抵至 17585 點，但鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW) 等電子權值股平盤整理，大盤欲振乏力，終場以平盤作收。

IC 設計族群股價相對有撐，新唐 (4919-TW)、太欣 (5302-TW) 股價盤中攻上漲停鎖住，笙泉 (3122-TW) 勁揚逾 7%，其他包含信驊 (5274-TW) 與九齊 (6494-TW) 在買盤敲進下也有 6% 以上漲幅。

航運族群中包括長榮航 (2618-TW) 大漲逾 3%，華航 (2610-TW) 漲幅略有收斂拉回至平盤附近整理，貨櫃三雄中的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 也是買盤鎖定重點，推升股價終場以上漲作收。

邊境解封態勢逐漸明朗，順勢帶動觀光族群股價表現，包括寒舍 (2739-TW)、國賓 (2704-TW)、晶華 (2707-TW)、王品 (2727-TW) ) 也有 2% 以上漲幅；鳳凰 (5706-TW)、美食 - KY(2723-TW)、夏都 (2722-TW)、雲品 (2748-TW) 也有 1% 以上的漲幅。

整體而言，台股成交量雖仍低於 3000 億元，但仍比起先前量縮走跌，今天成交量隨指數微幅回升，研判觀望氛圍略有鬆動，本周適逢月底、季底作帳，後續須觀望俄烏戰事與美股走勢表現。



