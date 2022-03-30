〈財報〉Lululemon財測打敗市場預期 盤後跳漲逾7%

瑜珈服飾大廠 Lululemon(LULU-US) 周二 (29 日) 盤後公布財報，全年營收首度突破 60 億美元，對新一年度的營收預測優於分析師預期，展現持續走出供應鏈陰霾的能力，盤後股價應聲大漲逾 7%。

Lululemon 在截至 1 月 30 日的 2021 會計年度第 4 季獲利為 4.345 億美元，經通膨和投資相關調整的每股盈餘 3.37 美元，優於 FactSet 分析師訪調的每股 3.27 美元。

第 4 季營收年增 23% 至 2.13 億美元，略遜於市場預估的 21.4 億美元。經匯率波動調整的同店銷售成長 22%，低於彭博訪調分析師的預測，這是零售業關注的數據。

2021 全年度獲利猛增 65.6% 至 9.753 億美元，營收則成長 42.1% 至 62.6 億美元，是成立以來第一次突破 60 億美元。

Lululemon 本月初推出第一款運動鞋，象徵其產品線從服飾擴大到球鞋，進攻 Nike、愛迪達 (Adidas) 主導的市場。初期產品仍以女鞋為主，但該公司正把觸角延伸到男士運動服和運動鞋，明年可望上架。

Lululemon 看好營收繼續成長，對 2022 年度第 1 季和全年財測都打敗分析師預期，顯示即使人們回到辦公室，運動服飾需求仍不墜。

F2022(2023 年 1 月為止) 財測

Q1 每股獲利介於 1.38 - 1.43 美元 vs 1.28 美元 (FactSet 分析師預期)

Q1 營收介於 15.25 億至 15.5 億美元 vs 14.1 億美元 (FactSet 分析師預期)

全年每股獲利介於 9.15 - 9.35 美元 vs 9.06 美元 (FactSet 分析師預期)

全年營收介於 74.9 億至 76.2 億美元 vs 72.4 億美元 (FactSet 分析師預期)

Lululemon 盤後一度大漲 8.7%，截稿前仍約漲 7.7%。該股稍早收高 3.67%，報每股 343.97 美元。

Lululemon 曾是疫情期間炙手可熱的居家防疫概念股之一，但之後無法從各行各業遭遇的供應鏈瓶頸中免疫，上季更曾因 Omicron 感染人數上升，被迫縮短旗下門市的營業時數。

晨星研究分析師 David Swartz 說：「我找不到 Lululemon 無法實現 2022 年度財務預測的理由。整體來說，供應鏈問題對他們影響沒那麼大。」

他指出，Lululemon 定價較高，在面對供應鏈瓶頸衍伸的輸入性成本時，受到影響將小於同業。

Lululemon 董事會周二批准新的庫藏股計畫，金額多達 10 億美元。