嬌生傳暫停新冠疫苗生產 恐減少數億劑疫苗供應

紐約時報（NYT）周二（8 日）援引知情人士消息報導，嬌生去年底悄悄關閉唯一一家生產新冠疫苗的工廠，而這一中斷可能會使該疫苗供應減少數億劑，該公司目前向貧窮國家交付疫苗進度已遠遠落後。

據報導，嬌生閉廠只是暫時的，預估未來幾個月後將重新開始生產疫苗，雖然嬌生尚有庫存，但目前仍不清楚是否會對供應造成影響。

報導稱，嬌生位於荷蘭萊登市（Leiden）的工廠一直在研發一種針對其他病毒的實驗性疫苗，或許該疫苗較新冠疫苗更有利可圖。知情人士表示，其他工廠也受雇生產該疫苗，不過該疫苗尚未投入使用，也還沒獲得監管部門批准，無法將疫苗裝瓶生產。

嬌生疫苗工廠停產恐怕影響其兩個大型客戶非洲聯盟（African Union）與全球取得機制計畫（COVAX）的疫苗供應。

非洲聯盟疫苗供應計畫聯合負責人 Ayoade Alakija 博士表示，現在不是改變生產線的時候，開發中國家人民的生命岌岌可危。

嬌生發言人 Jake Sargent 透過電子郵件澄清並無停產一事，疫苗工廠仍在趕工生產疫苗以對抗疫情，也強調疫苗配送不會中斷，庫存也仍有數百萬劑成品。

不過去年夏天嬌生預估向非洲提供 10 億劑新冠疫苗，然而知情人士表示，迄今供應量僅有 4 億劑，遠遠低於先前設下的目標。

嬌生先前曾預測，其新冠疫苗在 2022 銷售額將達到 35 億美元，增幅為 46%，但與其競爭對手輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (MRNA-US) 相比表現遜色。此外，該公司報告也稱，去年新冠疫苗銷售額只有 23.9 億美元，未達設定目標的 25 億美元，其原因包括生產失誤、安全問題等因素影響所致。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 略漲 0.09%，每股暫報 171.22 美元。