中菲行看上海解封後 海空運將迎來小旺季

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (29) 日指出，預料在上海解封、香港疫情趨緩後，短期將迎來海空運的小旺季，儘管目前海運塞港略見緩和，但船和飛機仍是滿載，今年海空運可審慎樂觀看待。

中菲行坦言，今年海運市況要比去年好「並不容易」，現在艙位的確沒有之前那麼緊，「貨上的了船、艙位不難拿」，且歐美終端需求看起來也沒有去年那麼強，或許上海解封後，等著出貨的大批貨品會使海運市況迎來一個小高峰，但有可能今年旺季的運價，無法高過去年的最高點。

不過，中菲行認為，艙位稍微鬆一點不見得不好，塞港狀況雖趨緩但還是塞，運價仍可望處歷史相對高點，不至於回到過去的低水平，有利船公司、貨攬業者仍可因此提升營收。

對於海運界關注的美西港口勞資談判，中菲行指出，目前尚未聽說最新談判消息，預期須等到 4 月起才會有逐漸明朗的訊息出來。

空運方面，中菲行認為，國內進出口結構相當健康，且新台幣走跌有利出口貿易，惟香港疫情、上海封城影響部分貨量，估 4 月中旬後會明朗化，有機會因出貨遞延帶來小旺季，甚至不排除較去年第四季東南亞出貨的爆發力更強。

整體來言，中菲行認為，由於外部變數仍不少，今年海空運均為審慎樂觀看待、步步為營。