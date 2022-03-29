鉅亨美股雷達：市場關注俄烏談判 蘋果股價破紀錄連漲

美股重要看點：

市場持續關注俄烏談判進程。美將公布 2 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 數據。美光 (MU-US)、Lululemon(LULU-US) 將在盤後公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.494%，美股期貨週二 (28 日) 上升，道瓊期貨漲 0.42%，標普 500 期貨漲 0.39%，那斯達克 100 期貨漲 0.33%。

烏俄駁火交戰超過一個月，兩國代表週二 (29 日) 將於土耳其伊斯坦堡進行面對面談判，預計至週三結束。

消息人士報導，烏俄談判大門正逐漸敞開，俄方有意做出三大讓步，包括取消「去納粹化」、「去軍事化」以及保護烏國境內俄語等三大和談條件。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 表示，烏國準備好宣布中立與去核化，並放棄加入北約以換取基輔安全，不過，澤倫斯基為週二的談判設定明確紅線，若兩國談判中談及「去軍事化」、「去納粹」等令人難以理解條件，烏克蘭將不願意談判。

美國總統拜登周一 (28 日) 向國會提交規模 5.79 兆美元的 2023 財政年度預算案，呼籲提高軍事支出和進一步援助烏克蘭，同時將對富人和企業加稅，以緩解聯邦赤字。拜登政府另提出一項補充稅，確保符合 15% 全球最低企業稅率。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 1 月 FHFA 房價指數年率 (%)，前值 17.6

美國 1 月 FHFA 房價指數月率 (%)，預估 1.3，前值 1.2

美國 2 月 JOLTs 職位空缺數 (萬)，預估 1100，前值 1126.3

美國 3 月諮商會消費者信心指數，預估 107.8，前值 110.5

重要個股動態：

中國上海因 COVID-19 疫情擴大展開封城措施，不過全球性的汽車大廠美國通用 (GM-US) 表示，在上海當地的汽車生產未受影響。

據《路透》周一 (28 日) 報導，通用汽車的公關負責人表示，該公司位於上海的生產設施，目前的運作情況一如往常。

雖然通用汽車沒有透露上海工廠為了維持營運採取什麼樣的措施，不過該公司在說明中提到，上海市規定只要工廠採「封閉式生產」就可繼續進行生產作業。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果在奧斯卡締造串流影音界歷史後，周一 (28 日) 連續第 10 個交易日上漲，打破 10 多年來紀錄，未受媒體報導 iPhone SE 減產的傳聞影響。

蘋果 (AAPL-US) 周一收盤小漲 0.5% 至每股 175.60 美元，連續第 10 個交易日上漲，追平 2010 年 10 月的連勝紀錄。

Wedbush 分析師 Dan Ives 說，蘋果在奧斯卡奪下殊榮，除了有助推動 Apple TV + 訂戶成成長，還能吸引更多好萊塢「A 咖人才」加入未來的作品，並讓蘋果更有信心來年加強串流投資。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Lightning eMotors (ZEV-US)

電動車廠 Lightning eMotors 周一 (28 日) 發布第四季和 2021 全年財報，由於營收遜於預期，盤後股價一度大跌 14%。

執行長 Tim Reeser 表示：「第四季是 Lightning 轉型的一年，我們藉由宣布 OEM 新合作關係策略、增加銷售渠道、擴大工廠產能、運送新產品，以及領導團隊增添強大管理者來強化公司。」

該公司預期，第一季營收 500 萬美元至 600 萬美元之間，但也可能因為供應限制，部分營收被推遲至第一季，故將第一季營收拉高至 700 萬美元。