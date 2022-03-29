【袁志峰專欄】國内疫情惡化，影響市場情緒

今日推介 - 中移動 (941), 上日收市 $55.3

1) 股市前景

美團 (3690) 業績勝預期刺激昨日港股反彈，成交減少反映買盤不積極，國内疫情惡化影響市場信心。南向資金交維持淨賣出，其中京東 (9618) 不尋常地錄得 18 億元淨賣出。今周公布業績主要是內銀、內房及石油股，要提防內房業績對大盤之負面影響。

今天推介是中移動 (941) — 中移動股價近期跑赢大市，主因是低估值、高股息率以及開始回購股份所致。2021 年度收入及盈利分别同比增長 10.7% 及 7.7%，全年每股股息 4.06 港元，按年增 23.4%，派息比率增至 59%，3 年內將提升至 70%。筆者估計 2022 年度盈利有高單位數增長，現價對應 2022 年度市盈率 7.6 倍，股息率 8.0%，估值吸引。維持買入建議，目標價 60 港元，止損價 52.5 港元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指平開， 早段受壓，最多曾跌 202 點，隨後反彈並倒升 386 點，午後橫行整理，收報 21684 點，升 280 點或 1.3%。成交額按日減 9% 至 1343 億元，2 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨賣出約 9 億元，連續 3 日淨賣出 ，騰訊 (700)、中海油(883) 及藥明生物 (2269) 錄得 6.2、5.9 及 3.8 億元淨買入，京東 (9618)、中國神華(1088) 及舜宇光學 (2382) 錄得 18.0、3.2 及 1.8 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 519 億元，2 月淨買入 46 億元。

藍籌股 33 升 30 跌 3 持平。美團 (3690) 升逾 11%，為升幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及網易 (9999) 漲逾 5%。瑞聲科技 (2018) 及中石化 (386) 升 5% 及 4%。中海油 (883)、阿里(9988) 及阿里健康 (241) 升逾 3%。中石油 (857)、騰訊(700) 及藥明生物 (2269) 升逾 2%。匯豐 (5) 升近 2%。申洲國際 (2313) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。華潤啤酒 (291) 及蒙牛乳業 (2319) 跌 2%。百威亞太 (1876)、李寧(2331、安踏體育(2020) 及中華煤氣 (3) 跌逾 1%。

恒生科指升 2.6%，收報 4494 點，成份股 23 升 7 跌。大型科技股普漲，京東 (9618) 跌近 2%，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 升 3%，快手 (1024) 及網易 (9999) 升 6% 及 5%，美團 (3690) 漲逾 11%， 為升幅最大成份股。京東健康 (6618) 升 5%。攜程 (9961)、萬國數據(9698) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 5%、4% 及 3%，為跌幅最大成份股。明源雲 (909) 及商湯 (20) 跌 2%。

板塊方面，大型科技股、線上醫療、石油、教育、煤炭及風電股跑赢大市，漲幅居前。中國東方教育 (667) 漲 17%，宇華教育 (6169) 及中教控股 (839) 升 8% 及 6%。中國神華 (1088)、中煤能源(1898) 及兗礦能源 (1171) 升 5%-9%。龍源電力 (916) 及大唐新能源 (1798) 升逾 6% 及 4%。航運、啤酒、體育用品及内險股逆市下跌。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 跌逾 10% 及 2%。中國太保 (2601) 及中國財險 (2328) 跌逾 3% 及 1%。

周一上証指數低開 0.8%，早段受壓，最多曾跌 1.6%，隨後反彈並倒升 0.5%，午後窄幅震盪，收報 3214.50 點，升 0.1%。深証成指跌 1.0%，科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交約 8700 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 500 億元。滬深股通北向資金轉淨買入約 50 億元，3 月以來淨賣出 585 億元，2 月淨買入 40 億元。

3) 個股訊息

京東健康 (6618) 公布，去年股東應佔虧損 10.74 億元(人民幣 ‧ 下同)，每股虧損 0.35 元，不派末期息；2020 年同期股東應佔虧損 172.34 億元。期內，收入 306.82 億元，按年升 58.3%。按非國際財務報告準則盈利為 14.02 億元，按年增長 91.5%。(信報)

騰訊控股 (700) 公布，昨日回購 81.8 萬股，每股作價 357.8 元至 371.6 元，涉資逾 3 億元。(信報)

小米集團 (1810) 公布，昨日回購 344.78 萬股，每股作價 14.36 元至 14.6 元，涉資 4986.79 萬元。(信報)

融創中國 (1918) 預期，無法於本月 31 日或之前刊發去年未經審核年度業績。將會在切實可行情況下盡快刊發集團去年經審核年度業績。(信報)

小鵬汽車 (9868) 公布，去年股東應佔虧損 48.63 億元(人民幣 ‧ 下同)，每股虧損 2.96 元，不派末期息；2020 年同期股東應佔虧損 48.9 億元。期內，總收入 209.88 億元，按年升 2.59 倍。按非公認會計原則計，股東應佔虧損 44.83 億元，2020 年同期股東應佔虧損 29.92 億元。(信報)

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