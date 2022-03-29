〈財報〉Lightning eMotors Q4營收遜色 盤後挫逾11%

電動車廠 Lightning eMotors 周一 (28 日) 發布第四季和 2021 全年財報，由於營收遜於預期，盤後股價一度大跌 14%。

近時確認，Lightning eMotors (ZEV-US) 周一收低 3.25%，盤後下挫 11.31%，報 每股 5.02 美元。

該公司預期，第一季營收 500 萬美元至 600 萬美元之間，但也可能因為供應限制，部分營收被推遲至第一季，故將第一季營收拉高至 700 萬美元。

第四季關鍵財報數據 vs. 分析師預期

每股虧損 17 美分 vs. 每股虧損 20 美分

營收 420 萬美元 vs. 525 萬美元

2021 全年關鍵財報數據

營收年增 131% 至 2100 萬美元

全年銷售 146 輛零排放汽車，年增 103%

執行長 Tim Reeser 表示：「第四季是 Lightning 轉型的一年，我們藉由宣布 OEM 新合作關係策略、增加銷售渠道、擴大工廠產能、運送新產品，以及領導團隊增添強大管理者來強化公司。」

周一稍早，Lightning eMotors 宣布與 Forest River 合作開發工廠認證的 Lightning 動力調校系統，以支持超過 5 萬輛 Forest River Shuttle 巴士和貨車。