谷歌擬開放讓Spotify直接向用戶收費 因應外界反壟斷憂慮

谷歌 (GOOGL-US) 將開始允許 Spotify(SPOT-US) 等應用程式 (App) 直接向用戶收取費用，取代原先只能通過安卓系統的付費模式，顯示在外界對 App 商店收取佣金的反壟斷擔憂日益加劇之際，谷歌做出讓步。

知情人士表示，Spotify 將能夠在安卓 App 中使用自家支付系統，取代原先只能使用谷歌安卓系統的付費模式。若用戶直接向 Spotify 進行付費，Spotify 就不必向谷歌支付 15% 抽佣費。Spotify 是參與谷歌這項試驗計畫的第一家公司。谷歌發言人表示，該公司尚未訂定出試驗計畫的收費條款。

谷歌副總裁 Sameer Samat 在週三 (23 日) 說：「這是一個重大里程碑，也是所有大型 App 商店歷史上的第一個里程碑，無論是在行動設備、桌機還是遊戲主機上皆是如此。」

谷歌和蘋果 (AAPL-US) 等公司近期都面臨反壟斷訴訟和來自美國國會的壓力，科技巨頭們被要求開放 App 開發商能夠使用自家的支付系統。

谷歌原先對大多數 App 商店內購買和訂閱收取 30% 的佣金，但近年來將 Spotify 等媒體提供商的收佣費降低至 15%。

根據 Sensor Tower 的數據顯示，在 2021 年，消費者在 App 上花費了 1330 億美元，其中三分之二是在蘋果 App 中。 Sensor Tower 也補充表示，Spotify 的 App 在 Google Play 商店平台的安裝次數達到近 10 億次。

在消息傳出後，Spotify 在盤後交易中一度上漲 5.7%。該公司週三收盤漲 3.37%，報 148.57 美元。