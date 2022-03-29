〈藍天展望〉今年筆電出貨估增1成 ASP向上營收獲利續強

藍天 (2362-TW) 在產品組合轉佳下，公司經營團隊看好，今年在產品組合調整，藍海機種出貨提升下，今年出貨估可望再增加 1 成，且 ASP 向上，營收及本業獲利預計都可望優於去年，每股純益至少 3 元起跳。

藍天去年在筆電需求爆發下，第四季稅後純益衝上 5.9 億元，季增 18.6%、年增 69.1%，每股純益 1 元，寫 14 季新高；全年稅後純益 17.96 億元，年增 169%，每股純益 3.03 元，也是 7 年最佳。

展望今年，藍天認為，第一季及上半年出貨依舊維持高檔，營運將較去年有雙位數成長，下半年雖然需關注終端需求，但高階商務、電競筆電等藍海機種出貨暢旺，占比來到 65%，今年公司筆電出貨可望超過 230 萬台，較去年 207 萬台成長逾 1 成。

藍天指出，由於機種升級，原材料價格高檔，因此，今年平均單價 (ASP) 仍有上升空間，且在營收成長下，營業利益率表現也會優於去年，每股純益將站穩 3 元；藍天前二月營收 41.63 億元，年增 12.7%。

近期國際變數來看，藍天表示，上海目前分區管制，時間拉長恐影響運輸出貨狀況，也在找尋應急對策；至於俄烏戰爭，公司並沒有出貨到俄羅斯，這方面不會有影響。