中國疫情多點爆發 各地政府給錢、給政策

中國新冠肺炎疫情多點爆發，深圳、無錫、天津等各地政府紛紛給錢、給政策，提出紓困政策，力拚讓各大產業恢復元氣。

第一財經報導，近日深圳、無錫、天津、泉州等受疫情衝擊較大的城市，地方政府陸續發布多項紓困措施，包括「深圳市關於應對新冠肺炎疫情進一步幫助市場主體紓困解難若干措施」、「無錫市關於加大力度助企紓困推動經濟穩定健康運行的若干政策措施」、「天津關於助企紓困和支持市場主體發展的若干措施、「關於支持泉州市積極應對新冠肺炎疫情影響若干措施的通知」。

無錫政府提出的紓困政策，包含 50 項具體措施，預計將提供產業扶持資金人民幣 110 億元，新增減稅降費的金額超過 200 億元。

深圳市政府的紓困方案涵蓋八個部分、30 項紓困措施，不僅包括普惠性紓困扶持措施，還包含工業製造、餐飲、批發零售、文體旅遊、交通運輸及物流、民辦幼兒園等產業。

數據顯示，3 月以來中國累計通報本土感染者超過 6 萬例，波及 28 省，其中吉林省疫情仍嚴峻，近日上海市、河北省、福建省、遼寧省疫情快速惡化，持續面臨社區傳播風險。

受疫情影響，目前深圳、東莞、大連等多地餐飲或酒店協會陸續發布請援呼籲書，呼籲各界馳援餐飲業、房東適當減免租金、外賣平台降低或免除餐飲外賣傭金費率。

深圳市烹飪協會會長劉永忠曾表示，深圳「0215」疫情爆發以來，餐飲業線下營業多次受到影響，迫使一小部分業者停業，堅持繼續營業的業者，則面臨租金、人力、食材成本及市場壓力，若地方政府未及時提出實質性紓困幫扶政策，可能 5 月左右將又會有一部分微小企業倒閉。