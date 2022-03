〈ESG大趨勢〉永續金融夯 市值前五名金控大老談ESG

全球氣候暖化問題日益嚴重,為了促進永續綠色生態的理想,國際間已將綠色金融的涵蓋面拓展至 ESG(環境、社會及公司治理) 的永續金融,《鉅亨網》整理市值前五名金控大老談 ESG。

富邦金董事長蔡明興表示,富邦金控全新擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略,更著重低碳策略,提出「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃,為永續地球而努力。呼應國際淨零排放趨勢,富邦金控身為台灣氣候金融領跑者,2021 年 6 月發布國內金融業第一本 TCFD(氣候變遷相關財務揭露) 報告書,且成為全台首家承諾不再投資燃煤比大於 50% 的發電廠,並針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準,積極導引資金至對社會、環境友善的產業,發揮資金的正向力量,創造永續價值。

國泰金董事長蔡宏圖表示,2022 國泰集團成立滿 60 年之際,深刻體認到一個企業要能夠長久發展,除了自己努力,也要利害關係人一起進步,一個好的企業要兼具「永續表現」與「企業獲利」,才能展現長期競爭力。在全球供應鏈「No ESG, No Business 」同時,金融機構也開始推動 「No ESG, No Money」,金融業挺善或惡業要用高標準,國泰金控不僅要自己好,還希望用集團資產的影響力化為動力,去議合企業,讓全台灣產業一起好,一起永續、減少碳排。尤其台灣經常有地震、颱風侵襲,更易受氣候變遷的衝擊,所以更是要有「No ESG, No Taiwan」的觀念。

中國信託銀行董事長利明献表示,全球經貿情勢多變,供應鏈布局從 Just in time 變成 Just in case,去中心化趨勢越見明顯,過往強調降低成本轉變成降低風險,縮短供應鏈距離或是在地化、區域化生產,加上能源轉型及氣候變遷等議題,對以中小企業立國的台灣衝擊巨大。金融業者可針對能源轉型及氣候變遷等議題,提供綠色融資等配套措施,協助企業轉型,創新挑戰。中國信託銀行以自身優勢,與企業共同因應挑戰及掌握機會,如:擔任中能離岸風電計畫聯合授信案的統籌主辦銀行及國內財務顧問、提供聯華電子永續績效連結貸款,發行台灣首檔可持續發展債券等綠色金融服務。

兆豐金董事長張兆順表示,隨著疫情的推波助瀾,ESG 議題一躍成為全球投資顯學,促使各國政府及投資機構等將企業永續經營視為重要的評估指標。兆豐金控透過 3C 策略「CHANGE 勇於變革、CHALLENGE 迎向挑戰、CHANCE 把握機 會」,在既有之營運基礎上,將 ESG 因子納入決策考量,積極爭取新商機及獲利模式,以滿足利害關係人的期待。同時,兆豐金控致力於追求集團永續成長並建構永續發展藍圖,與子公司合作共同創造經濟成長與環境保護並存的商業模式,聚焦永續金融,實現企業永續經營之目標。

玉山銀行董事長黃男州表示,玉山將持續跨越企業經營的三座大山:綜合績效、企業社會責任、永續發展,致力將 ESG 與經營策略融合,並且成為變革創新的動能,展現金融業在永續的關鍵影響力。對內講究以人為本、科技為導向的人才培育,向外則持續運用科技創新與跨業合作、接軌國際精進學習,整合內外部資源及合作夥伴的力量,勇敢面對 ESG 的新挑戰,共同開創美好的新未來。