〈ESG大趨勢〉證交所：企業應擬訂治理策略與目標 落實永續價值

ESG(Environment、Social and Governance) 蔚為潮流，證交所表示，企業應透過 ESG 相關資訊揭露框架，評估及辨別自身經營的風險與機會，並擬定永續治理策略與目標，逐步將 ESG 精神深化進入企業經營，落實永續價值。

證交所指出，為提升我國企業就永續相關資訊加強資訊揭露透明度與品質，將持續引進國際揭露規範，強化上市櫃公司透過永續報告書提升 ESG 資訊揭露，並透過修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，提升公司推動永續發展資訊揭露的品質。

在永續報告書方面，證交所指出，包括特定產業 (例如：食品、化工及金融保險業) 以及資本額 50 億元以上企業 (2023 年起擴大至 20 億元以上企業)，應編製與申報永續報告書，並參考國際準則進行報導。

證交所指出，我國自 2015 年引進全球永續性報告協會 (GRI) 報導框架，引導企業依據 GRI 核心準則進行永續性資訊揭露，如辨別與企業經營活動相關之經濟、環境、社會等重大主題，並擬定管理方針、訂定相關績效指標，以管理所鑑別之重大主題。

為接軌國際市場，金管會 2020 年發布的「公司治理 3.0─永續發展藍圖」，著重強化企業利害關係人重視之資訊揭露與永續發展，規劃在 2023 年導入「TCFD 氣候相關財務揭露準則」，從氣候相關財務揭露角度，提供企業治理、策略、風險管理、指標及目標等揭露架構，協助公司辨別與自身相關的氣候機會與風險，以及應如何訂定減少氣候負面影響的目標及因應策略。

另外，在個別產業重大性議題方面，公司治理 3.0 規劃在 2023 年導入「SASB 永續會計標準委員會」準則，將市場區分為 77 個行業，並依據產業特性揭露永續相關指標，指標具有財務影響重大性、投資人決策攸關性、一致性以及可比性等，便於使用永續資訊時能在相關產業中針對企業進行比較，更有助於投資決策執行。

在年報應行記載事項方面，金管會 2021 年修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」，推動公開發行公司在年報中強化永續發展資訊揭露，引導公司揭露重大環境及社會議題之資訊，環境面包括溫室氣體排放、用水量、廢棄物等量化資訊；社會面則涵蓋勞工職業安全、女性員工及高階主管占比等更具體之揭露內容，落實永續發展目標。

證交所指出，年報規範範圍涵蓋所有公開發行公司，範圍最廣，企業規模差異也最大，考量企業資訊取得能力，採取報導或解釋原則，若有無法具體揭露的資訊也應說明原因。

證交所表示，永續報告書規範應揭露的企業僅部分產業或規模達一定程度以上之上市櫃公司，企業依「上市 / 櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」強制申報者，也必須符合該作業辦法規範報導要求，讓資訊揭露透明度更完整。

證交所表示，企業持續依循主管機關建議之資訊揭露規範，加強 ESG 資訊揭露及永續報告書的透明度與品質，並參考國際準則，透過設定目標、擬定策略等方式，持續精進企業永續發展，提升整體價值。

此外，除政策引導企業遵循，提升 ESG 揭露品質之外，企業價值之深化，也可透過標竿企業供應鏈影響力，訂定供應鏈廠商之碳排放減量目標等，提升 ESG 表現，以及透過機構投資人資金影響力，協助企業強化永續治理，進而深化企業價值。