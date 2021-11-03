全球最低稅負將上路 會計師：跨國企業從三面向評估

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，現行的國際租稅制度將面臨徹底的改變，而各國也將會陸續修改或制定符合的新課稅制度，建議可從三大面向著手。

曾博昇說，三大策略包括：整體性的針對目前控股架構、交易模式及集團利潤配置分析相關應對策略，發現主要受影響的國家，並提前針對重要議題進行規畫調整，以及根據最低稅負制規則的不同變化，啟動方案規劃

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師范香琴提醒，除了全球最低稅負制之外，台灣也將在 2022 年 8 月前公布受控外國公司 (CFC) 法令的實施日期，企業必須同時評估台灣及國際的反避稅新制的影響，並持續關注各國政府後續可能的調整方向，思考完整的因應策略。

曾博昇強調，在台灣 CFC 及全球最低稅負制實施後，台資企業將面對一個完全不同的國際租稅環境，過去的控股架構、交易模式、智財權模式、利潤分配方式都可能不再適用，跨國企業需要諮詢相關專業，即時掌握法令變動，制定調整策略及行動方案，以因應此一國際租稅重大變革。

財政部國際財政司司長李雅晶表示，台灣在全球租稅改革的潮流下，必會跟上國際間的腳步，國內相關部門也將積極著手並了解相關制度可能對台商跨國集團產生的稅負影響，並針對新的國際法規討論國內稅收制度可能需要的調整及改變。