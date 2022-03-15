指引導入適用 全球最低稅負範本來了

OECD 在昨 (14) 日公布全球最低稅負立法範本的相關註釋及釋例，KPMG 安侯建業表示，實際上適用方式仍有待 OECD 計畫制定的實施框架，對資訊蒐集以及避風港規定提供更明朗的指引。

KPMG 安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫表示，昨天出爐的範本，比起去 (2021) 年 12 月立法範本有更明確的解釋，多達 200 多頁的註釋及 49 頁的釋例協助大家更了解全球最低稅負制在技術上如何解讀與執行。

KPMG 安侯建業指出，立法範本定義全球最低稅負制下的適用範圍及運作機制，並宣告集團合併營收超過 7.5 億歐元的跨國企業，預計自 2023 年起將適用全球最低負為 15%。

立法範本協助各國在 2022 年將全球最低稅負制導入國內立法程序，並解決集團成員的加入及處置、特殊控股架構、中立性稅制、過渡期規則以及資訊申報規定等議題。

KPMG 安侯建業稅務部副總經理廖月波說，本次公布的全球最低稅負註釋，更精確的解釋了立法範本之相關規定，內容主要包含：一、為企業及稽徵機關提供詳細且全面性的技術性指引。二、說明全球最低稅負制運作方式及預期影響，並解釋澄清某些術語之定義。三、以圖像化方式說明全球最低稅負制在各種情境下的應用。

廖月波指出，註釋旨在促進各界對全球最低稅負制的應用具一致性並擁有共同的詮釋，此舉將促進稅務機關和跨國企業集團間雙方協調上之便利性。

丁傳倫指出，下一步 OECD 將針對實施框架進行公眾諮詢，徵納企業與稅務機關在資訊收集上可能面臨之問題，邀請外界在 4 月 11 日前提出意見。實施框架也將進一步定義 GloBE 法令之相關避風港規定，希望能某種程度上的降低跨國企業的遵循成本以及稅務機關的行政負擔。

隨著立法範本與註釋逐步公布與實施框架的公眾諮詢，且台灣 2023 年即將實施的 CFC，廖月波建議台商跨國企業應即刻開始檢視集團投資與營運活動，密切關注各國國內法之立法進度，是否已研議為了因應 OECD 之全球最低稅負制而做之相關因應措施，例如預計於該國實行最低稅負。

其次，由於有效稅率的計算涉及揭露集團各租稅管轄區相當複雜之稅務與財務會計資訊，預期對跨國企業財務與稅務人員來說，如何有效率地確認在各項規定下應申報資訊的完整性及正確性，做好稅務風險管理，將是一大挑戰。

