〈美股早盤〉俄烏新一輪談判在即 美債殖利率波動 美股漲跌互現

俄烏新一輪談判在即，雙方將在土耳其展開會談，投資人關注兩國戰事是否有望終結，美國聯準會（Fed）官員為遏止高通膨近期紛紛鷹式表態，美國公債市場繼續拋售，殖利率曲線進一步趨平，此外，國際油價受上海封城影響下滑，市場擔心將對需求構成威脅，美股周一（28 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數下跌 116.06 點或 0.33%，那斯達克綜合指數上漲 0.72%，標普 500 指數漲 0.11%，費城半導體指數跌 0.24%

俄烏兩國新一輪談判將於周一（28 日）至周二（30 日）在土耳其舉行。對此，烏總統澤倫斯基表示，在與俄國的談判中不會討論非軍事化和「去納粹化」問題，不過鬆口願意讓烏東頓巴斯地區保持「中立」地位，並提出條件中立國談判必須有第三國保證，還要交付公投。

烏克蘭準備謀求安全保障、中立地位和無核地位，但實現這一切的前提是俄國撤軍和停火。

俄國方面，據外媒報導，俄國外長拉夫羅夫表示希望談判能夠取得成功，但他強調，俄國有義務保障頓巴斯人民不受到基輔當局的傷害，也提到烏克蘭不加入北約、非軍事化和去納粹化是談判必須要談的問題。

目前看來兩國對談判前的共識上仍有出入，烏克蘭內政部顧問不認為談判會有重大進展。

由於 Fed 可能為平抑高漲的通膨而採取更激進的措施，上周官員紛紛鷹式表態，美國兩年期公債殖利率周一一度升至 2.41%，創下 3 年新高，截稿前回落至 2.32%，美國十年期公債殖利率持穩，截稿前報 2.46%%。

油價方面，由於上海因疫情封城，市場擔憂中國需求減少，西德州原油（WTI）與布蘭特原油雙雙走跌，截稿前跌逾 6%。

加密貨幣方面，比特幣價格一度漲近今年新高，上周有報導稱俄國考慮接受比特幣支付天然氣與原油，而全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）也表示，俄烏衝突可能加速數位貨幣成為國際結算工具。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 6.1%，報 47,213.01 美元。

截至台北時間周一（28 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 4.59%，至每股 1,057.01 美元

特斯拉周一表示，將在年度股東大會上要求股東投票授權增發股份數量，以實現股票分割，消息一出後，特斯拉股價在美股開盤前漲近 6%。這是特斯拉自 2020 年 8 月股票 1 拆 5 以來最新的股票分割計畫。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.44%，至每股 173.95 美元

根據日經新聞報導，蘋果推出新一代 iPhone SE 的時間不到三周，現在卻已通知多家供應商下季生產訂單減少約 200 萬至 300 萬台，理由是需求不如預期。此外，蘋果也將今年全年 AirPods 耳機的訂單大砍逾 1,000 萬副，原因是該公司預料需求溫和，希望壓低庫存。

Poly(POLY-US) 早盤暴漲 48.66%，至每股 38.95 美元

通訊技術公司 Poly 同意被惠普 (HPQ-US) 以每股 40 美元價格收購，較上周五收盤價溢價約 53%，交易高達 17 億美元，包括債務在內此次收購總價值為 33 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月批發庫存月率初值報 2.1%，前值 0.8%

美國 2 月零售庫存月率報 1.1%，預期 1.2%，前值 1.9%

華爾街分析：

Raymond James 私人資本諮詢全球負責人表示，投資人應該擔心收益率曲線倒掛，並注意投資組合中的定位。儘管股市的勢頭很好，但無法避免的是，軟著陸的可能性看起來比一個月前要小得多。

摩根資產管理全球市場策略師 Mike Bell 表示，目前市場的假設是，能源價格上漲將放緩經濟成長步伐，且各國央行將收緊政策。不過他認為，各國央行可能升息的幅度將取決於全球經濟成長，以及能源和石油價格上漲是否需要降息來緩衝經濟成長。