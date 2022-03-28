尹崇堯證實 將代表南山人壽角逐壽險公會理事長

潤泰集團總裁尹衍樑兒子尹崇堯接任南山人壽副董兩年， 今 (28) 日證實，將代表南山人壽角逐本屆壽險公會理事長改選。

壽險公會第九任理事長預計今年 8 月底改選，尹崇堯表示，第二、三屆理事長就是南山人，接下來面對 IFRS 17 跟 ICS 兩大國際會計制度的接軌，對壽險業是很重要的挑戰，是時機讓南山人壽出來服務業界了。

尹崇堯強調，壽險公會理事長任期從 2022 至 2025 年，而 2026 年元旦起，國內壽險業就要接軌 IFRS 17 的關鍵時期，因此這一屆的理事長很重要，要兼顧到大中小規模的壽險公司，而南山人壽的正精算師多達 12 位，在壽險業算多的，可為公會提供需要的專業技術與協助。

尹崇堯也坦言，目前正在向各家壽險公司請益，希望凝聚共識、整合業界經驗，接下來的壽險公會，南山會更積極參與。

至於南山人壽今年 6 月將例行改選董事，媒體關切尹崇堯是否會以南山人壽董事長身份參選壽險公會理事長？對此，尹崇堯表示，「用什麼身份參選，沒有預設 (立場)。」

壽險公會第一任理事長為國泰金控董事長蔡宏圖，第二任與第三任為前南山人壽總經理林文英，第四任為前興農 (朝陽) 人壽總經理賴本隊，第五任、第六任為台灣人壽副董事長許舒博，第七任、第八任為國泰人壽董事長黃調貴。