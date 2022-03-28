友達宣布減資2成 加上盈餘分配每股可拿回3元現金

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (28) 日召開重大記者會宣布，董事會通過未來三年將配發股東報酬約 557.7 億元，同時並減資 20%，預計今年每股擬配發 1 元現金股利，加上現金減資退還每股 2 元，合計股東每股可拿回 3 元現金，友達預計今年將發出 288.2 億元股利，剩餘股利預計 2023、2024 年發放。

友達表示，承諾將在未來三年提供穩定且明確的股東報酬，提升長期股東權益、企業價值，預計 2022 年至 2024 年規劃配東報酬總額不少於合計新台幣 557.7 億元，其中 2022 年將配發新台幣 288.2 億元，其餘將在 2023 年、2024 年配發。

友達說明，今年股東報酬配發方式為每股 1 元現金股利、現金減資每股 2 元，合計每股擬配發 3 元現金股利，將採取先配發現金股利後再減資，主要考量對股東稅負有利、調整資本規模配合營運轉型。

友達補充，2023 年、2024 年股東報酬，以新台幣 269.5 億元並按 2022 年減資後發行股份總數計算，預計明後兩年每股將發放 3.5 元現金股利，友達強調，整體財務結構健全，三年股東報酬計畫不會影響未來各項投資計劃、營運所需資金。

友達今年現金減資金額共計新台幣約 192.48 億元，消除股份約 19.24 億股，以目前實際已發行股份總數計算，減資比例約 20%，減資後股本為新台幣 769.93 億元。