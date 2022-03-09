MiniLED背光筆電面板今年出貨估倍增 友達可望受惠

MiniLED 應用逐步發酵，包含蘋果 (AAPL-US)、非蘋品牌廠近年都陸續推出搭載 MiniLED 面板的筆電產品，根據研調機構 Omdia 統計，去年搭載 MiniLED 背光的筆電面板出貨達 450 萬片，滲透率首度突破 1%，估今年出貨將再倍增至 990 萬片，滲透率上看 3%，友達 (2409-TW)、夏普 (Sharp)、LGD 等面板廠可望受惠。

Omida 指出，受惠蘋果去年底發表 14.2 吋、16.2 吋搭載 MiniLED 的 MacBook 產品，激勵去年 MiniLED 筆電滲透率達 1.6%，相關面板出貨量達 450 萬片，創下歷史新高，估今年出貨量可望年增 1.2 倍，達 990 萬片，滲透率同步提升至 3%。

Omida 說，現階段 MiniLED 成本仍高，筆電品牌廠採用 MiniLED 應用仍相對保守，不過考量去年疫情推升高基期、加上產業需有新應用驅動需求，包含蘋果、聯想、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 都已推出相關產品。

雖然 MiniLED 在各大品牌廠新品助力下近年需求顯著成長，但 Omida 也示警，品牌廠近年同樣考慮擴大採用 OLED 面板的筆電產品線，蘋果也計畫在 2023 年推出 OLED 筆電，後續恐擠壓 MiniLED 筆電面板需求。

從面板供應商角度來看，全球首款 MiniLED 筆電面板由友達在 2020 年供應，後續更將採用 Mini LED 背光設計的 AmLED，導入宏碁、華碩、技嘉、微星等電競 / 創作者筆電、桌上型顯示器應用中，至於蘋果 MiniLED 面板則主要由夏普 (Sharp)、LGD 供應，此外，京東方近年同樣積極擴大布局 MiniLED 市場。