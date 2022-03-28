信實預計4月底上櫃掛牌 今年營收拚雙位數成長

專業物業管理集團信實 (6721-TW）預計 4 月下旬掛牌上櫃，為台灣首家以清潔服務為主的掛牌公司。信實以清潔服務為主要營收，2021 年營收占比 75.6%，預估 2022 年營收可望雙位數的成長。

信實成立於 2008 年，2021 年全年營收為 22.17 億元，稅後純益為 1.09 億元，每股純益為 5.44 元，每股將配發 4 元現金股利。

對於去年營收成長，但獲利卻下降，信實董事長楊文榮說，基本工資上漲不是主因，勞保和健保雙漲影響才是最大，勞健保雙漲每人每月多 200 多元，一年支出增加將近 1000 萬元，是侵蝕獲利表現的重要因素。

信實在今年 1 月標到台北捷運 B、C 組的案件，金額分別為 3.23 億、2.94 億元，信實也為目前官方採購案採取最有利標而非最低價標的受惠者，信實在桃園機場第一及第二航廈清潔服務已近 10 年，第三航廈預估將在 2026 年完工，公司將積極爭取第三航廈的合約，未來也將加強展醫院及展覽場所的合約。

楊文榮指出，今年接下來的標案包括，3-4 月即將投標的三總汀州及內湖院區的清潔人員、北捷保全案等，若是順利取得將會在 7 月開始執行，另外，台鐵列車清洗標案，會在年底釋出，公司都將積極爭取。

信實在 2021 年起拓展業務版圖至居家照護業務，藉以串連社區能量，提供國人優質之長照服務，持續提供企業、居家的個人全方面清潔、照顧服務，以利永續成長。