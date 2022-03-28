愛比科技去年賺一股本創高 今年擴大布局商用、海外市場

實物攝影機商愛比科技 (6858-TW) 受惠北美教育市場需求，帶動自有品牌 IPEVO 出貨暢旺，去年營運三率三升，賺進一個股本，每股純益 10.5 元同步創高，展望今年，愛比科技表示，將推出文件掃描器，擴大搶進商用市場，也規劃在澳洲、亞太區、歐洲設立新海外據點。

愛比科技表示，預期今年實物攝影機在教育市場成長力道將逐步趨緩，公司營運重心將轉往商用市場，今年將擴大搶攻視訊會議設備市場，包含針對中小會議室推出便攜式 USB 會議攝影機，也估全球視訊會議設備市場 2027 年將上看 2380 億元。

愛比科技進一步指出，隨著政府與醫院文件電子化發展、銀行業務流程改善需求等趨勢，將在既有實物攝影機中導入升級文件掃描器，預計上半年正式發表，可望搶攻金融保險、法務採證、醫療電子化等市場商機。

愛比科技表示，目前主要業務仍以北美市場為主，因應商用市場布局，今年將擴大在澳洲、亞太區、歐洲設立新海外營運據點，並同時持續拓展跨國大型代理商，目標今年內將通路區域覆蓋率提升為目前的兩倍。

營運方面，愛比科技去年營收 12.3 億元、年增 2%，毛利率達約 55%，連四年維持 5 成以上，營益率 32%、年增 5 個百分點，稅後淨利 2.84 億元、年增 10.7%，淨利率 23%、年增 2 個百分點，三率三升，每股純益 10.5 元，也擬配發 5 元現金股利。