巴隆：波克夏Q1股票回購規模估達40億美元

巴隆周刊 (Barron’s) 估計，今年截至 3 月初，股神巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 已執行價值約 20 億美元的庫藏股，且回購金額有望在第一季達 40 億美元。

巴隆表示，自 2021 年回購規模 270 億美元股票以來，波克夏的股票回購活動呈現放緩跡象，但回購步伐從今年 2 月中開始加快，按當前速度，波克夏有望在第一季執行 40 億美元左右的庫藏股。

波克夏 A 股 (BRKa-US) 今年表現亮眼，周五 (11 日) 盤中最高一度漲近 2%，股價登上新高，終場收漲 0.4%，今年迄今已漲 9%，輕鬆擊敗標普 500 指數。波克夏的 B 股 (BRKb-US) 周五也收漲 0.4%，報每股 326.66 美元。

巴隆的計算是根據波克夏在委託投票書當中揭露的股票數量，包含 A 股和 B 股，委託投票書還揭露巴菲特的薪酬與對股東提案的建議。

委託書提到，與 2020 年相比，巴菲特去年年薪一樣為 10 萬美元，全年薪酬達 37.32 萬美元，雖略低於 2020 年，但差距不大，波克夏的兩名副董事長 Ajit Jain 和 Greg Abel 分別獲得 1900 萬美元的薪酬，已連續三年沒有變動。兩人的薪酬標準均由巴菲特設定。

值得注意的是，股東委託書中提到有股東提議任命一名獨立的董事長，認為巴菲特同時兼任董事長和執行長，可能削弱公司治理。目前巴菲特在波克夏擁有 32% 的投票權，只要是他反對的股東提案，通常都會以懸殊的差距落敗。

對於上述股東提議，波克夏董事會一致表示反對，支持巴菲特在擔任執行長期間繼續擔任董事會主席。

隨著巴菲特摯友、知名經理人墨菲 (Tom Murphy) 辭去波克夏董事一職，波克夏也提名 Weitz Investment Management 創辦人韋茲 (Wallace Weitz) 作為新董事。