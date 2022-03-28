〈焦點股〉去年轉虧、減資3成 十銓股價落入跌停

今年以來已有逾 10 家上市公司宣布將現金減資，包括國巨 (2327-TW)、長榮 (2603-TW) 等，記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 去年稅後虧損 0.91 億元，每股虧 1.02 元，因此不配發股利，同時宣布擬辦理現金減資 3 成，每股退還股東 3 元現金，不過，投資人不買帳，今 (28) 日股價應聲摜壓至跌停，下探 36.6 元，創 1 年 3 個月新低。

十銓擬辦理現金減資金額約 3.066 億元，消除股份約 3066 萬股，減資後股本將降至 7.15 億元。十銓公布去年財報，稅後虧損 9148 萬元，營運轉虧，每股虧損 1.02 元。

十銓今天一開盤即落入跌停價 36.6 元，賣壓沉重，為 2020 年 12 月下旬以來的最低點。近月有多家公司宣布減資計畫，其中，長榮為史上首度現金減資 60%，國巨也宣布每股退還股東 2 元，美隆電、金像電分別退還 2.5 元、1 元，股價普遍走低，美隆電自宣布減資至今已跌逾 18%。

美系外資最新報告認為 PC 需求前景轉差，保守看待記憶體產業，相關個股近來股價遭狙擊，群聯、華邦電今天股價續挫 1-2%，不過，南亞科、旺宏、晶豪科、鈺創午盤止跌小幅反彈。