中國信託銀行建議善用創新型態的保險金信託！養老、財富傳承卡安心

老了，萬一失智失能，沒錢支付安養費怎麼辦？不幸離世，怕留下的保險金一下子被子女敗光，家庭生活陷入困頓，又該如何？中國信託銀行建議，可以善用創新型態的保險金信託，自己及子女每個人各自分別擬訂一份保險金信託，讓這筆錢確實能用在自己養老所需，財富又能夠安穩傳承，打破富不過三代魔咒！

親民版的家族傳承信託來了 資產規劃更簡便

一般人聽到信託，總以為門檻很高，很高大上，是富豪們的專利，但隨著信託 2.0 上路，台灣信託服務逐漸朝向普惠金融發展。舉例來說，中國信託銀行推出多合一創新型態保險金信託服務，堪稱是親民版的家族傳承信託，不需要上千萬或上億元的資產才能交付信託，只要手中握有現金、保險金、股票、不動產等資產，都能納入信託，可以讓每個人都能好好安排生前到身後的資產規劃。

保險金信託是將保險理賠金交付信託，讓保險更保險，受託人如：銀行會根據契約內容，執行事先約定的給付及分配方式，照顧保險受益人。

中國信託銀行進一步說明，非身故類型的保險金一來可用在自己身上，例如滿期金或是失能 / 全殘理賠金都可約定進到保險要保人自己成立的保險金信託當中，可以支付失智失能的照護、安養機構等相關費用；二來是若自己用不上，身故保險金也可以透過信託方式，穩穩傳承給子女，做為生活費、教育費等，防止保險金被子女揮霍過度或被詐騙。所以，保險金信託能讓財產進行合法的移轉，避免家族間因遺產分配而產生糾紛，讓保障更完善，人生未來更完美。

事實上，保險金信託的概念與分期給付型保單本質相同，前者是將保險金託付給「受託人」，由其按照契約規定，給付保險金給受益人，直到契約期滿或信託目的完成為止，後者是由保險公司分期慢慢給付給受益人。不過，整體而言，保險金信託的彈性及便利性會比分期給付型保單來得高。

(圖: shutterstock)

中國信託銀補充說明分期給付型保單雖然不用支付信託管理費、手續費等費用，投保當時設定好保險金分期給付期數即可，但缺點是每期領取的理賠金是固定的，彈性較低。舉例來說，若子女想出國留學，所費不貲，但礙於理賠金額給付固定，恐無法支應留學的教育費用。

而保險金信託雖然需要支付信管費及手續費，但優點有二，首先是資金運用彈性較高：信託契約除能約定像定期領取定額理賠金之外，還能設計保有彈性請款或給付模式，例如受益人考上碩博士、生育子女、購車購屋，都能依信託契約約定請領一定之資金，也可以申請繳納遺產稅，讓受益人能夠及早順利地繼承遺產，充分達到保險預留稅源的特性。

其次是一站式服務，財富管理更便利：除了給付方式可任意約定或修改之外，更可將父母或長輩的保單通通納入同一個信託契約內管理，只要保單受益人是同一人的情形下即可，類似資產池的概念。此外，中國信託銀行多合一創新型態保險金信託服務，不侷限於保險金，現在的存款或是遺產 (可包含股票、不動產) 亦可納入，此種一站式的完整信託服務，讓民眾只要透過簽署一份信託契約，即可同時達成幾個願望，讓資產管理更加便利、且有效率。

(註) 非身故類型之理賠金，是否可約定進入保險金信託中，須視各保險公司規定。 製表：鉅亨網

中國信託銀行指出，實務上通常民眾會選擇理賠金較高的幾張保單納入信託當中，金額相對較少的，則不納入信託資產池中，而是讓受益人申請理賠後自行運用，避免造成受益人的資金全部在信託中，而手頭上無充分可運用之資金。

善用保險金信託 富能過三代！

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保險金信託還是有些限制，像是台幣保單及外幣保單，就需要分別成立兩個不同的保險金信託分別管理及運用。不過保險金信託因為型態單純，只要先擬定好一個信託架構即可，成為民眾最青睞的信託方式之一。

保險金信託分成一般常見的型態，也有多合一創新型態的模式，中國信託銀行的保險金信託服務便是屬於後者，主要有「金錢暨保險金信託」及「金錢、保險金暨遺產信託」，都是屬於保險受益人自行簽署的自益信託。

其中，「金錢暨保險金信託」是將目前現金先交付到信託，同時約定未來的保險理賠金，一併集中到信託中管理，受託銀行爾後會根據信託契約指定的時間點及給付條件，分次給付保險金給受益人。

舉例來說，若父母逐年贈與一筆資金給子女，又投保各類保單，子女也是受益人，此時若善用「金錢暨保險金信託」，由父母擔任信託監察人，協助信託的運作，並能監督信託資金，可以避免早年辛苦所賺、逐年贈與子女的資金，因為子女不慎投資失利而血本無歸，或者被挪作他用，甚至被他人覬覦。

除了現金、保險金之外，若名下還有其他資產，則可進一步運用「金錢、保險金暨遺產信託」，再約定透過遺囑的方式，由遺囑執行人將屬於受益人繼承的遺產，包括現金、股票、不動產等，均納入信託中。

不過信託特性使然，必須將資產先過戶在受託銀行名下，因此，不動產若產權不完整者，通常受託銀行不一定會同意將其納入信託資產中，民眾可多加詢問。此外，要另立遺囑，除了有些人視談論遺產或立遺囑為禁忌外，受託銀行通常會要求該份遺囑需要公證或是認證，額外須支出一筆費用，也是需評估及考量的因素。

目前國內保險金信託服務中，以中國信託銀行為翹楚，該行長期深耕信託業務，擁有豐富信託規劃經驗，並提供業界少有的多元化創新型態的保險金信託服務，使得該行 2021 年底管理的保險金信託規模位居業界第一名，更榮獲首屆多元信託創新獎之保險金信託創新優質獎。

中國信託銀行表示，除了協助客戶辦理完成保險金信託之外，還會持續追蹤客戶是否已跟保險公司完成保單批註事宜，透過完整的信託服務，讓約定的每筆理賠金都能進入保險金信託資產當中。展望未來，仍將致力於普惠金融的推動，在保險規劃服務上，除了透過各項評估為客戶找尋適合的保單之外，也將持續提供客戶完善的信託規劃，滿足全方位的人生各階段需求。

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