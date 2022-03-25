科投業利多！美歐敲定初步協議 解決跨大西洋資訊輸送爭議

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 和美國總統拜登周五 (25 日) 表示，布魯塞爾和華盛頓已就修改後的「隱私屏障」(Privacy Shield) 數據傳輸協議達成原則性協議。

這將讓 Meta (FB-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 等數百家美國科技業者心上一塊石頭落了地。

自歐盟最高法院於 2020 年 7 月否決隱私屏障協議以來，談判人員一直在努力達成協議，允許歐洲人民的個資流向美國；之前歐洲擔心這些數據被傳送至美國後未獲足夠的安全保障。

歐盟主席周五的評論顯示，正好選在美國總統拜登訪問布魯塞爾之際，雙方取得政治面上的突破。

馮德萊恩說，「我很高興我們在原則上就跨大西洋數據輸送的新框架達成協議。這將使歐盟和美國之間的數據輸送可預測和可信賴，從而保護隱私和公民自由。」

拜登則表示，該框架將允許歐盟「再次授權跨大西洋數據輸送，有助於促進 7.1 兆美元的經濟關係」。

這項宣布將讓數百家企業鬆了一口氣，不必再面臨將工資資訊、社交媒體發布數據等所有內容運送到美國時遇到的法律不確定性。

大西洋兩岸的官員一直在努力彌合僵局，為歐洲人提供有效的法律補救措施以應對美國當局的監視。雖然馮德萊恩周五的評論解釋了技術解決方案觸手可及，但並非所有這些問題都已得到解決。

即使周五的聲明將紓解商界的疑慮，但任何交易都可能在法庭上受到隱私運動人士的挑戰。